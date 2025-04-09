https://ria.ru/20250409/sdpg-2010231001.html

СМИ рассказали о назначениях в новое правительство Германии

СМИ рассказали о назначениях в новое правительство Германии - РИА Новости, 09.04.2025

СМИ рассказали о назначениях в новое правительство Германии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) назначит министра обороны, а блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) –... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:54:00+03:00

2025-04-09T13:54:00+03:00

2025-04-09T13:54:00+03:00

в мире

германия

фридрих мерц

борис писториус

хдс/хсс

bild

левая (партия)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) назначит министра обороны, а блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – министра иностранных дел для нового правительства ФРГ, сообщает газета Bild со ссылкой на источники, знакомые с ходом коалиционных переговоров. В настоящее время ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц 23 февраля выразил намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в этом году в стране будут отмечать 20 апреля. "ХДС/ХСС получат министерство внутренних дел и министерство иностранных дел. СДПГ получит министерство финансов, министерство обороны и министерство юстиции", - говорится в статье. Примечательно, что политик из блока ХДС/ХСС в таком случае возглавит внешнеполитическое ведомство впервые почти за 60 лет, а действующий министр обороны Германии от СДПГ Борис Писториус сможет остаться на своем посту. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250409/adg-2010200794.html

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в мире, германия, фридрих мерц, борис писториус, хдс/хсс, bild, левая (партия)