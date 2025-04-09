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СМИ рассказали о назначениях в новое правительство Германии - РИА Новости, 09.04.2025
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13:54 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/sdpg-2010231001.html
СМИ рассказали о назначениях в новое правительство Германии
СМИ рассказали о назначениях в новое правительство Германии - РИА Новости, 09.04.2025
СМИ рассказали о назначениях в новое правительство Германии
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) назначит министра обороны, а блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) –... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:54:00+03:00
2025-04-09T13:54:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
борис писториус
хдс/хсс
bild
левая (партия)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) назначит министра обороны, а блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – министра иностранных дел для нового правительства ФРГ, сообщает газета Bild со ссылкой на источники, знакомые с ходом коалиционных переговоров. В настоящее время ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц 23 февраля выразил намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в этом году в стране будут отмечать 20 апреля. "ХДС/ХСС получат министерство внутренних дел и министерство иностранных дел. СДПГ получит министерство финансов, министерство обороны и министерство юстиции", - говорится в статье. Примечательно, что политик из блока ХДС/ХСС в таком случае возглавит внешнеполитическое ведомство впервые почти за 60 лет, а действующий министр обороны Германии от СДПГ Борис Писториус сможет остаться на своем посту. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
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96
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в мире, германия, фридрих мерц, борис писториус, хдс/хсс, bild, левая (партия)
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Борис Писториус, ХДС/ХСС, Bild, Левая (партия)
СМИ рассказали о назначениях в новое правительство Германии

Bild: СДПГ назначит министра обороны ФРГ, а ХДС/ХСС министра иностранных дел

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) назначит министра обороны, а блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – министра иностранных дел для нового правительства ФРГ, сообщает газета Bild со ссылкой на источники, знакомые с ходом коалиционных переговоров.
В настоящее время ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц 23 февраля выразил намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в этом году в стране будут отмечать 20 апреля.
"ХДС/ХСС получат министерство внутренних дел и министерство иностранных дел. СДПГ получит министерство финансов, министерство обороны и министерство юстиции", - говорится в статье.
Примечательно, что политик из блока ХДС/ХСС в таком случае возглавит внешнеполитическое ведомство впервые почти за 60 лет, а действующий министр обороны Германии от СДПГ Борис Писториус сможет остаться на своем посту.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Логотип партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
АдГ впервые стала самой популярной партией в Германии, показал опрос
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В миреГерманияФридрих МерцБорис ПисториусХДС/ХССBildЛевая (партия)
 
 
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