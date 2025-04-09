В Ростовской области обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках
Саперы обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках в Ростовской области
© Фото : Юрий Слюсарь/TelegramСаперы обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках в доме в Аксае Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр - РИА Новости. Саперы обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках в доме в Аксае Ростовской области, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Ранее Слюсарь сообщил, что в многоквартирном жилом доме по улице Платова, 74 в Аксае на бельевых веревках застрял упавший БПЛА самолетного типа. Из-за угрозы возможной детонации жильцов эвакуировали. Пункт временного размещения был развернут для них на базе дома культуры "Молодежный". Глава Аксайского района региона Константин Доморовский рассказал, что занятия первой смены в гимназии в Аксае Ростовской области в среду проведут удаленно, чтобы дети не проходили мимо дома, где застрял беспилотник.
© Фото : Юрий Слюсарь/TelegramСаперы обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках в доме в Аксае Ростовской области
Саперы обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках в доме в Аксае Ростовской области
"В Аксае саперы обезвредили упавший БПЛА. Обошлось без разрушений", - написал врио губернатора в Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что после работы следственных органов жильцам разрешат вернуться в квартиры.
Временно исполняющий обязанности губернатора также отметил, что оперативные службы также выехали в село Бессергеновка Неклиновского района, где в результате отражения воздушной атаки обнаружены фрагменты взрывного устройства в кровле частного дома.