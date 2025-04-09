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В Ростовской области обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках - РИА Новости, 09.04.2025
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11:45 09.04.2025 (обновлено: 12:07 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/sapery-2010195496.html
В Ростовской области обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках
В Ростовской области обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках - РИА Новости, 09.04.2025
В Ростовской области обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках
Саперы обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках в доме в Аксае Ростовской области, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:45:00+03:00
2025-04-09T12:07:00+03:00
ростовская область
аксай
происшествия
аксайский район
юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр - РИА Новости. Саперы обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках в доме в Аксае Ростовской области, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Ранее Слюсарь сообщил, что в многоквартирном жилом доме по улице Платова, 74 в Аксае на бельевых веревках застрял упавший БПЛА самолетного типа. Из-за угрозы возможной детонации жильцов эвакуировали. Пункт временного размещения был развернут для них на базе дома культуры "Молодежный". Глава Аксайского района региона Константин Доморовский рассказал, что занятия первой смены в гимназии в Аксае Ростовской области в среду проведут удаленно, чтобы дети не проходили мимо дома, где застрял беспилотник."В Аксае саперы обезвредили упавший БПЛА. Обошлось без разрушений", - написал врио губернатора в Telegram-канале.Слюсарь добавил, что после работы следственных органов жильцам разрешат вернуться в квартиры.Временно исполняющий обязанности губернатора также отметил, что оперативные службы также выехали в село Бессергеновка Неклиновского района, где в результате отражения воздушной атаки обнаружены фрагменты взрывного устройства в кровле частного дома.
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ростовская область
аксай
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ростовская область, аксай, происшествия, аксайский район, юрий слюсарь
Ростовская область, Аксай, Происшествия, Аксайский район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках

Саперы обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках в Ростовской области

© Фото : Юрий Слюсарь/TelegramСаперы обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках в доме в Аксае Ростовской области
Саперы обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках в доме в Аксае Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Юрий Слюсарь/Telegram
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр - РИА Новости. Саперы обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках в доме в Аксае Ростовской области, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Ранее Слюсарь сообщил, что в многоквартирном жилом доме по улице Платова, 74 в Аксае на бельевых веревках застрял упавший БПЛА самолетного типа. Из-за угрозы возможной детонации жильцов эвакуировали. Пункт временного размещения был развернут для них на базе дома культуры "Молодежный". Глава Аксайского района региона Константин Доморовский рассказал, что занятия первой смены в гимназии в Аксае Ростовской области в среду проведут удаленно, чтобы дети не проходили мимо дома, где застрял беспилотник.
© Фото : Юрий Слюсарь/TelegramСаперы обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках в доме в Аксае Ростовской области
Саперы обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках в доме в Аксае Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Юрий Слюсарь/Telegram
Саперы обезвредили БПЛА, застрявший на бельевых веревках в доме в Аксае Ростовской области
"В Аксае саперы обезвредили упавший БПЛА. Обошлось без разрушений", - написал врио губернатора в Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что после работы следственных органов жильцам разрешат вернуться в квартиры.
Временно исполняющий обязанности губернатора также отметил, что оперативные службы также выехали в село Бессергеновка Неклиновского района, где в результате отражения воздушной атаки обнаружены фрагменты взрывного устройства в кровле частного дома.
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Ростовская областьАксайПроисшествияАксайский районЮрий Слюсарь
 
 
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