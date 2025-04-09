https://ria.ru/20250409/rumyniya-2010345466.html

МИД Румынии назвал высылку дипломатов из России необоснованной

МИД Румынии назвал высылку дипломатов из России необоснованной - РИА Новости, 09.04.2025

МИД Румынии назвал высылку дипломатов из России необоснованной

Министерство иностранных дел Румынии заявило, что считает необоснованным решение Москвы выслать двух румынских дипломатов с территории России. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T20:59:00+03:00

2025-04-09T20:59:00+03:00

2025-04-09T20:59:00+03:00

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КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии заявило, что считает необоснованным решение Москвы выслать двух румынских дипломатов с территории России. Ранее в среду МИД РФ сообщил, что Россия объявила персоной нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя. Данная мера является ответом на решение, ранее принятое румынской стороной. "Данная мера российской стороны необоснованна по отношению к положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - заявили журналистам в МИД Румынии. В Бухаресте признали, что это ответ на действия румынской стороны. Министерство иностранных дел в Бухаресте 5 марта объявило, что объявляет военного атташе посольства России, а также его заместителя персонами нон грата из-за чего им обоим следует немедленно покинуть Румынию.

https://ria.ru/20250206/rumynija-1997642479.html

https://ria.ru/20250404/vysylka-2009329215.html

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