https://ria.ru/20250409/rumyniya-2010295080.html

Россия объявила персонами нон грата двух румынских дипломатов

Россия объявила персонами нон грата двух румынских дипломатов - РИА Новости, 09.04.2025

Россия объявила персонами нон грата двух румынских дипломатов

Россия объявила персонами нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя, сообщили в МИД. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:51:00+03:00

2025-04-09T16:51:00+03:00

2025-04-09T17:45:00+03:00

россия

москва

румыния

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россия объявила персонами нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя, сообщили в МИД."Девятого апреля в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда, которой была вручена нота министерства об объявлении персонами нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя", — говорится в релизе.На Смоленской площади назвали решение ответом на действия Бухареста."Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника", — отметили в МИД.Румыния объявила их нежелательными лицами на территории страны пятого марта.Как подчеркнула тогда официальный представитель МИД Мария Захарова, румынские власти своим решением сделали хуже лишь себе.

https://ria.ru/20250206/rumynija-1997642479.html

https://ria.ru/20250404/vysylka-2009329215.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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