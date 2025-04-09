https://ria.ru/20250409/rumyniya-2010295080.html
Россия объявила персонами нон грата двух румынских дипломатов
Россия объявила персонами нон грата двух румынских дипломатов - РИА Новости, 09.04.2025
Россия объявила персонами нон грата двух румынских дипломатов
Россия объявила персонами нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя, сообщили в МИД. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:51:00+03:00
2025-04-09T16:51:00+03:00
2025-04-09T17:45:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россия объявила персонами нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя, сообщили в МИД."Девятого апреля в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда, которой была вручена нота министерства об объявлении персонами нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя", — говорится в релизе.На Смоленской площади назвали решение ответом на действия Бухареста."Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника", — отметили в МИД.Румыния объявила их нежелательными лицами на территории страны пятого марта.Как подчеркнула тогда официальный представитель МИД Мария Захарова, румынские власти своим решением сделали хуже лишь себе.
https://ria.ru/20250206/rumynija-1997642479.html
https://ria.ru/20250404/vysylka-2009329215.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, румыния, в мире, мария захарова, бухарест
Россия, Москва, Румыния, В мире, Мария Захарова, Бухарест
Россия объявила персонами нон грата двух румынских дипломатов
МИД: Россия объявила персоной нон грата румынского атташе по обороне