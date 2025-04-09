СМИ: сын Трампа посетит Румынию перед выборами в стране
Дональд Трамп-младший отправится в Румынию для участия в деловом мероприятии
© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп-младший
© AP Photo / Susan Walsh
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший отправится в Румынию в этом месяце для участия в деловом мероприятии в преддверии предстоящих майских выборов в стране, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
"Дональд Трамп-младший отправится в Румынию в этом месяце, незадолго до того, как в стране пройдут президентские выборы после многомесячной задержки", - говорится в сообщении портала.
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По словам источника, знакомого с ситуацией, целью поездки Трампа-младшего является участие в деловом мероприятии Trump Business Vision 2025.
При этом собеседник портала отметил, что никакие встречи сына главы Белого дома с румынскими правительственными чиновниками не запланированы.
Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая, если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, однако конституционный суд отменил итоги декабрьского голосования. Более того, лидировавшего на тот момент независимого кандидата Кэлина Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников.
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.