https://ria.ru/20250409/rumynija-2010243648.html

СМИ: сын Трампа посетит Румынию перед выборами в стране

СМИ: сын Трампа посетит Румынию перед выборами в стране - РИА Новости, 09.04.2025

СМИ: сын Трампа посетит Румынию перед выборами в стране

Сын президента США Дональд Трамп-младший отправится в Румынию в этом месяце для участия в деловом мероприятии в преддверии предстоящих майских выборов в стране, РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:34:00+03:00

2025-04-09T14:34:00+03:00

2025-04-09T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший отправится в Румынию в этом месяце для участия в деловом мероприятии в преддверии предстоящих майских выборов в стране, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. "Дональд Трамп-младший отправится в Румынию в этом месяце, незадолго до того, как в стране пройдут президентские выборы после многомесячной задержки", - говорится в сообщении портала. По словам источника, знакомого с ситуацией, целью поездки Трампа-младшего является участие в деловом мероприятии Trump Business Vision 2025. При этом собеседник портала отметил, что никакие встречи сына главы Белого дома с румынскими правительственными чиновниками не запланированы. Согласно Axios, в рамках своей поездки Трамп-младший также посетит Болгарию, Чехию, Венгрию, Сербию и Словакию. Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая, если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, однако конституционный суд отменил итоги декабрьского голосования. Более того, лидировавшего на тот момент независимого кандидата Кэлина Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.

https://ria.ru/20250315/rumyniya-2005254863.html

https://ria.ru/20250227/rumyniya-2002049834.html

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