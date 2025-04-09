Рейтинг@Mail.ru
СМИ: сын Трампа посетит Румынию перед выборами в стране - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/rumynija-2010243648.html
СМИ: сын Трампа посетит Румынию перед выборами в стране
СМИ: сын Трампа посетит Румынию перед выборами в стране - РИА Новости, 09.04.2025
СМИ: сын Трампа посетит Румынию перед выборами в стране
Сын президента США Дональд Трамп-младший отправится в Румынию в этом месяце для участия в деловом мероприятии в преддверии предстоящих майских выборов в стране, РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:34:00+03:00
2025-04-09T14:34:00+03:00
в мире
румыния
сша
болгария
дональд трамп
дональд трамп-младший
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593136353_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_579b8ff63eb9d573855f3c247e3aac0d.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший отправится в Румынию в этом месяце для участия в деловом мероприятии в преддверии предстоящих майских выборов в стране, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. "Дональд Трамп-младший отправится в Румынию в этом месяце, незадолго до того, как в стране пройдут президентские выборы после многомесячной задержки", - говорится в сообщении портала. По словам источника, знакомого с ситуацией, целью поездки Трампа-младшего является участие в деловом мероприятии Trump Business Vision 2025. При этом собеседник портала отметил, что никакие встречи сына главы Белого дома с румынскими правительственными чиновниками не запланированы. Согласно Axios, в рамках своей поездки Трамп-младший также посетит Болгарию, Чехию, Венгрию, Сербию и Словакию. Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая, если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, однако конституционный суд отменил итоги декабрьского голосования. Более того, лидировавшего на тот момент независимого кандидата Кэлина Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
https://ria.ru/20250315/rumyniya-2005254863.html
https://ria.ru/20250227/rumyniya-2002049834.html
румыния
сша
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593136353_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_84593c77a1f82d7db0d2055247a623ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, сша, болгария, дональд трамп, дональд трамп-младший
В мире, Румыния, США, Болгария, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший
СМИ: сын Трампа посетит Румынию перед выборами в стране

Дональд Трамп-младший отправится в Румынию для участия в деловом мероприятии

© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший отправится в Румынию в этом месяце для участия в деловом мероприятии в преддверии предстоящих майских выборов в стране, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
"Дональд Трамп-младший отправится в Румынию в этом месяце, незадолго до того, как в стране пройдут президентские выборы после многомесячной задержки", - говорится в сообщении портала.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Румынии обратились к Трампу с призывом из-за выборов
15 марта, 23:26
По словам источника, знакомого с ситуацией, целью поездки Трампа-младшего является участие в деловом мероприятии Trump Business Vision 2025.
При этом собеседник портала отметил, что никакие встречи сына главы Белого дома с румынскими правительственными чиновниками не запланированы.
Согласно Axios, в рамках своей поездки Трамп-младший также посетит Болгарию, Чехию, Венгрию, Сербию и Словакию.
Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая, если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, однако конституционный суд отменил итоги декабрьского голосования. Более того, лидировавшего на тот момент независимого кандидата Кэлина Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников.
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Кандидат в президенты Румынии призвал Трампа разрешить ситуацию в стране
27 февраля, 19:41
 
В миреРумынияСШАБолгарияДональд ТрампДональд Трамп-младший
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала