https://ria.ru/20250409/rubl-2010244777.html
Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля
Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля - РИА Новости, 09.04.2025
Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля
Тестирование цифрового рубля к концу этого года охватит до нескольких десятков тысяч человек, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:36:00+03:00
2025-04-09T14:36:00+03:00
2025-04-09T14:45:00+03:00
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_48845187a1ee418a3cf6e62d2330c339.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тестирование цифрового рубля к концу этого года охватит до нескольких десятков тысяч человек, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. В феврале Набиуллина говорила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги. "По цифровому рублю. Мы готовимся к масштабному развитию эксперимента. Планируем, что к концу этого года он охватит до нескольких десятков тысяч человек, затем дальше будет расширяться", - сказала Набиуллина. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_cc18ea3bcd19c639c52510b55770ca67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эльвира набиуллина, госдума рф, экономика
Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Экономика
Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля
Набиуллина: пилот цифрового рубля к концу года охватит десятки тысяч человек