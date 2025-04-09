https://ria.ru/20250409/rubl-2010244777.html

Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля

Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля - РИА Новости, 09.04.2025

Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля

Тестирование цифрового рубля к концу этого года охватит до нескольких десятков тысяч человек, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:36:00+03:00

2025-04-09T14:36:00+03:00

2025-04-09T14:45:00+03:00

россия

эльвира набиуллина

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тестирование цифрового рубля к концу этого года охватит до нескольких десятков тысяч человек, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. В феврале Набиуллина говорила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги. "По цифровому рублю. Мы готовимся к масштабному развитию эксперимента. Планируем, что к концу этого года он охватит до нескольких десятков тысяч человек, затем дальше будет расширяться", - сказала Набиуллина. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, эльвира набиуллина, госдума рф, экономика