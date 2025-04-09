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Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля - РИА Новости, 09.04.2025
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14:36 09.04.2025 (обновлено: 14:45 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/rubl-2010244777.html
Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля
Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля - РИА Новости, 09.04.2025
Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля
Тестирование цифрового рубля к концу этого года охватит до нескольких десятков тысяч человек, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. РИА Новости, 09.04.2025
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госдума рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тестирование цифрового рубля к концу этого года охватит до нескольких десятков тысяч человек, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. В феврале Набиуллина говорила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги. "По цифровому рублю. Мы готовимся к масштабному развитию эксперимента. Планируем, что к концу этого года он охватит до нескольких десятков тысяч человек, затем дальше будет расширяться", - сказала Набиуллина. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
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россия, эльвира набиуллина, госдума рф, экономика
Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Экономика
Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля

Набиуллина: пилот цифрового рубля к концу года охватит десятки тысяч человек

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Цифровой рубль . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тестирование цифрового рубля к концу этого года охватит до нескольких десятков тысяч человек, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
В феврале Набиуллина говорила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги.
«
"По цифровому рублю. Мы готовимся к масштабному развитию эксперимента. Планируем, что к концу этого года он охватит до нескольких десятков тысяч человек, затем дальше будет расширяться", - сказала Набиуллина.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
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РоссияЭльвира НабиуллинаГосдума РФЭкономика
 
 
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