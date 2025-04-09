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Аналитик объяснил, куда подскочит доллар из-за торговых войн
Аналитик объяснил, куда подскочит доллар из-за торговых войн - РИА Новости, 09.04.2025
Аналитик объяснил, куда подскочит доллар из-за торговых войн
Новая торговая политика Дональда Трампа и его тарифы отразятся и на курсе рубля: он может рухнуть до 90-93 рублей за доллар и даже ниже, рассказал агентству... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T02:15:00+03:00
2025-04-09T02:15:00+03:00
2025-04-09T02:15:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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дональд трамп
дмитрий александров
рубль
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Новая торговая политика Дональда Трампа и его тарифы отразятся и на курсе рубля: он может рухнуть до 90-93 рублей за доллар и даже ниже, рассказал агентству “Прайм” руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров.“Укрепление доллара к рублю вполне возможно, несмотря на то, что сам доллар испытывает в нынешней ситуации серьезное давление. Он является довольно слабым в последнее время — индекс доллара снизился до 102,9. Но слабая нефть делает нынешнюю ситуацию весьма некомфортной для российского бюджета”, — рассуждает он.Последствия тарифного торга, компромиссных сделок или громких отказов от них в пользу дальнейшего обострения могут значительно влиять на рынок валют. Нужно быть готовым и к высокой волатильности.Особое внимание в апреле нужно уделить динамике нефтяных цен. Если Brent рухнет ниже 60 долларов за баррель, а все будут ждать глобальной рецессии, девальвация рубля может усилиться, заключил Александров.
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экономика, дональд трамп, дмитрий александров, рубль, доллар, ави кэпитал
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Дональд Трамп, Дмитрий Александров, Рубль, Доллар, АВИ Кэпитал
Аналитик объяснил, куда подскочит доллар из-за торговых войн
Аналитик Александров: политика Трампа может ослабить рубль до 93 за доллар