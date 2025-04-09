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Более 40 регионов получили федеральные средства на поддержку рождаемости - РИА Новости, 09.04.2025
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11:19 09.04.2025 (обновлено: 11:45 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/rozhdaemost-2010189186.html
Более 40 регионов получили федеральные средства на поддержку рождаемости
Более 40 регионов получили федеральные средства на поддержку рождаемости - РИА Новости, 09.04.2025
Более 40 регионов получили федеральные средства на поддержку рождаемости
Правительство выделило более чем 40 регионам дополнительные средства на поддержку рождаемости, сообщил в видеообращении премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:19:00+03:00
2025-04-09T11:45:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
правительство рф
татьяна голикова
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Правительство выделило более чем 40 регионам дополнительные средства на поддержку рождаемости, сообщил в видеообращении премьер-министр Михаил Мишустин.Он напомнил об утвержденной стратегии по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России, рассчитанной до 2036 года."В каждом регионе есть и собственные программы по поддержке рождаемости. Свыше 40 российских субъектов получили дополнительные федеральные средства для их реализации", — подчеркнул Мишустин в обращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда.Премьер добавил, что все это необходимо для достижения национальной цели, поставленной президентом, — по сохранению населения и повышению благополучия людей.Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, стратегия по реализации демографической политики предполагает достижение 13 показателей, среди них:Основные задачи стратегии:Голикова также рассказала о планах развивать государственные сервисы по присмотру и уходу за детьми, группы продленного дня, корпоративную поддержку семей. При вузах заработают Центры поддержки молодых семей, а бизнес начнет применять корпоративный демографический стандарт.
https://ria.ru/20250311/matvienko-2004364708.html
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россия, михаил мишустин, общество, правительство рф, татьяна голикова
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Правительство РФ, Татьяна Голикова
Более 40 регионов получили федеральные средства на поддержку рождаемости

Мишустин: более 40 регионов получили средства на программы поддержки рождаемости

© РИА НовостиДетская рука
Детская рука - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости
Детская рука. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Правительство выделило более чем 40 регионам дополнительные средства на поддержку рождаемости, сообщил в видеообращении премьер-министр Михаил Мишустин.
Он напомнил об утвержденной стратегии по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России, рассчитанной до 2036 года.
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"В каждом регионе есть и собственные программы по поддержке рождаемости. Свыше 40 российских субъектов получили дополнительные федеральные средства для их реализации", — подчеркнул Мишустин в обращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда.
Премьер добавил, что все это необходимо для достижения национальной цели, поставленной президентом, — по сохранению населения и повышению благополучия людей.
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Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, стратегия по реализации демографической политики предполагает достижение 13 показателей, среди них:
  • ожидаемая продолжительность жизни;
  • рост числа многодетных семей и снижение их уровня бедности;
  • суммарный коэффициент рождаемости.
Основные задачи стратегии:
  • укрепить институт семьи и продвигать традиционные ценности;
  • мотивировать к здоровому образу жизни;
  • создать условия для своевременной профилактики заболеваний;
  • улучшить систему поддержки семей с детьми;
  • укрепить репродуктивное здоровье граждан;
  • выстроить работу по раннему выявлению болезней благодаря диспансеризации и профосмотрам.
Голикова также рассказала о планах развивать государственные сервисы по присмотру и уходу за детьми, группы продленного дня, корпоративную поддержку семей. При вузах заработают Центры поддержки молодых семей, а бизнес начнет применять корпоративный демографический стандарт.
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