https://ria.ru/20250409/rozhdaemost-2010189186.html

Более 40 регионов получили федеральные средства на поддержку рождаемости

Более 40 регионов получили федеральные средства на поддержку рождаемости - РИА Новости, 09.04.2025

Более 40 регионов получили федеральные средства на поддержку рождаемости

Правительство выделило более чем 40 регионам дополнительные средства на поддержку рождаемости, сообщил в видеообращении премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:19:00+03:00

2025-04-09T11:19:00+03:00

2025-04-09T11:45:00+03:00

россия

михаил мишустин

общество

правительство рф

татьяна голикова

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Правительство выделило более чем 40 регионам дополнительные средства на поддержку рождаемости, сообщил в видеообращении премьер-министр Михаил Мишустин.Он напомнил об утвержденной стратегии по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России, рассчитанной до 2036 года."В каждом регионе есть и собственные программы по поддержке рождаемости. Свыше 40 российских субъектов получили дополнительные федеральные средства для их реализации", — подчеркнул Мишустин в обращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда.Премьер добавил, что все это необходимо для достижения национальной цели, поставленной президентом, — по сохранению населения и повышению благополучия людей.Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, стратегия по реализации демографической политики предполагает достижение 13 показателей, среди них:Основные задачи стратегии:Голикова также рассказала о планах развивать государственные сервисы по присмотру и уходу за детьми, группы продленного дня, корпоративную поддержку семей. При вузах заработают Центры поддержки молодых семей, а бизнес начнет применять корпоративный демографический стандарт.

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https://ria.ru/20250221/putin-2000888779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, общество, правительство рф, татьяна голикова