Более 40 регионов получили федеральные средства на поддержку рождаемости
Мишустин: более 40 регионов получили средства на программы поддержки рождаемости
Детская рука. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Правительство выделило более чем 40 регионам дополнительные средства на поддержку рождаемости, сообщил в видеообращении премьер-министр Михаил Мишустин.
Он напомнил об утвержденной стратегии по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России, рассчитанной до 2036 года.
"В каждом регионе есть и собственные программы по поддержке рождаемости. Свыше 40 российских субъектов получили дополнительные федеральные средства для их реализации", — подчеркнул Мишустин в обращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда.
Премьер добавил, что все это необходимо для достижения национальной цели, поставленной президентом, — по сохранению населения и повышению благополучия людей.
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Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, стратегия по реализации демографической политики предполагает достижение 13 показателей, среди них:
- ожидаемая продолжительность жизни;
- рост числа многодетных семей и снижение их уровня бедности;
- суммарный коэффициент рождаемости.
Основные задачи стратегии:
- укрепить институт семьи и продвигать традиционные ценности;
- мотивировать к здоровому образу жизни;
- создать условия для своевременной профилактики заболеваний;
- улучшить систему поддержки семей с детьми;
- укрепить репродуктивное здоровье граждан;
- выстроить работу по раннему выявлению болезней благодаря диспансеризации и профосмотрам.
Голикова также рассказала о планах развивать государственные сервисы по присмотру и уходу за детьми, группы продленного дня, корпоративную поддержку семей. При вузах заработают Центры поддержки молодых семей, а бизнес начнет применять корпоративный демографический стандарт.