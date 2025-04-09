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"Высокоточные комплексы" в марте нарастили производство боевых машин - РИА Новости, 09.04.2025
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08:03 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/rosteh-2010154384.html
"Высокоточные комплексы" в марте нарастили производство боевых машин
"Высокоточные комплексы" в марте нарастили производство боевых машин - РИА Новости, 09.04.2025
"Высокоточные комплексы" в марте нарастили производство боевых машин
Холдинг "Высокоточные комплексы" в марте выпустил на 10% больше боевых машин по сравнению с началом 2025 года, сообщил индустриальный директор кластера... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:03:00+03:00
2025-04-09T08:03:00+03:00
безопасность
технологии
бекхан оздоев
ростех
высокоточные комплексы
бмп-3
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" в марте выпустил на 10% больше боевых машин по сравнению с началом 2025 года, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев. Холдинг, входящий в "Ростех", поставил госзаказчику новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты. "В марте холдинг "Высокоточные комплексы" нарастил объемы производства боевых машин на 10% по сравнению с первыми месяцами текущего года. В общей сложности с 2022 года объемы производства легкой бронетехники в "Ростехе" увеличились почти в три раза", - приводит слова Оздоева пресс-служба госкорпорации. Отмечается, что дополнительная защита новых машин включает комплекты для усиления бронирования и решётчатые экраны, а также антидроновые "мангалы", которые можно быстро устанавливать и снимать. Также БМП-3 оборудованы "Накидками" – комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре из негорючего материала, которые призваны повысить выживаемость техники в боевых условиях.
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безопасность, технологии, бекхан оздоев, ростех, высокоточные комплексы, бмп-3
Безопасность, Технологии, Бекхан Оздоев, Ростех, Высокоточные комплексы, БМП-3
"Высокоточные комплексы" в марте нарастили производство боевых машин

Ростех: "Высокоточные комплексы" в марте выпустили на 10% больше боевых машин

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБоевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевая машина пехоты БМП-3. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" в марте выпустил на 10% больше боевых машин по сравнению с началом 2025 года, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Холдинг, входящий в "Ростех", поставил госзаказчику новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты.
"В марте холдинг "Высокоточные комплексы" нарастил объемы производства боевых машин на 10% по сравнению с первыми месяцами текущего года. В общей сложности с 2022 года объемы производства легкой бронетехники в "Ростехе" увеличились почти в три раза", - приводит слова Оздоева пресс-служба госкорпорации.
Отмечается, что дополнительная защита новых машин включает комплекты для усиления бронирования и решётчатые экраны, а также антидроновые "мангалы", которые можно быстро устанавливать и снимать. Также БМП-3 оборудованы "Накидками" – комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре из негорючего материала, которые призваны повысить выживаемость техники в боевых условиях.
БМП-3 - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
"Высокоточные комплексы" штатно оснащают БМП и БМД допзащитой
14 марта, 03:08
 
БезопасностьТехнологииБекхан ОздоевРостехВысокоточные комплексыБМП-3
 
 
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