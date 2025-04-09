https://ria.ru/20250409/rosteh-2010154384.html

"Высокоточные комплексы" в марте нарастили производство боевых машин

"Высокоточные комплексы" в марте нарастили производство боевых машин - РИА Новости, 09.04.2025

"Высокоточные комплексы" в марте нарастили производство боевых машин

Холдинг "Высокоточные комплексы" в марте выпустил на 10% больше боевых машин по сравнению с началом 2025 года, сообщил индустриальный директор кластера... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:03:00+03:00

2025-04-09T08:03:00+03:00

2025-04-09T08:03:00+03:00

безопасность

технологии

бекхан оздоев

ростех

высокоточные комплексы

бмп-3

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" в марте выпустил на 10% больше боевых машин по сравнению с началом 2025 года, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев. Холдинг, входящий в "Ростех", поставил госзаказчику новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты. "В марте холдинг "Высокоточные комплексы" нарастил объемы производства боевых машин на 10% по сравнению с первыми месяцами текущего года. В общей сложности с 2022 года объемы производства легкой бронетехники в "Ростехе" увеличились почти в три раза", - приводит слова Оздоева пресс-служба госкорпорации. Отмечается, что дополнительная защита новых машин включает комплекты для усиления бронирования и решётчатые экраны, а также антидроновые "мангалы", которые можно быстро устанавливать и снимать. Также БМП-3 оборудованы "Накидками" – комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре из негорючего материала, которые призваны повысить выживаемость техники в боевых условиях.

https://ria.ru/20250314/dopzaschita-2004899407.html

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безопасность, технологии, бекхан оздоев, ростех, высокоточные комплексы, бмп-3