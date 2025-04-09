https://ria.ru/20250409/rost-2010343682.html

Индексы Уолл-стрит растут на заявлении Трампа о приостановке пошлин

Индексы Уолл-стрит растут на заявлении Трампа о приостановке пошлин - РИА Новости, 09.04.2025

Индексы Уолл-стрит растут на заявлении Трампа о приостановке пошлин

Индексы Уолл-стрит резко усилили рост после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T20:35:00+03:00

2025-04-09T20:35:00+03:00

2025-04-09T20:45:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Индексы Уолл-стрит резко усилили рост после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран, высокотехнологичный Nasdaq Composite подскочил на 8%, следует из данных торгов.По состоянию на 20.34 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 6,12% - до 39 950,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 8,37%, до 16 562,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 6,92%, до 5 327,54 пункта.Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

https://ria.ru/20250409/minfin-2010309237.html

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