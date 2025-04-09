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Индексы Уолл-стрит растут на заявлении Трампа о приостановке пошлин
Индексы Уолл-стрит растут на заявлении Трампа о приостановке пошлин - РИА Новости, 09.04.2025
Индексы Уолл-стрит растут на заявлении Трампа о приостановке пошлин
Индексы Уолл-стрит резко усилили рост после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T20:35:00+03:00
2025-04-09T20:35:00+03:00
2025-04-09T20:45:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Индексы Уолл-стрит резко усилили рост после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран, высокотехнологичный Nasdaq Composite подскочил на 8%, следует из данных торгов.По состоянию на 20.34 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 6,12% - до 39 950,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 8,37%, до 16 562,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 6,92%, до 5 327,54 пункта.Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
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экономика, сша, nasdaq, введение трампом пошлин на импорт, в мире, фондовый рынок сша, дональд трамп, dow jones, s&p 500
Экономика, США, Nasdaq, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, фондовый рынок США, Дональд Трамп, Dow Jones, S&P 500
Индексы Уолл-стрит растут на заявлении Трампа о приостановке пошлин
Индексы Уолл-стрит резко ускорили рост из-за приостановки пошлин на 90 дней