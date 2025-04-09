Reuters рассказал о перспективах роста экономики ЕС после введения пошлин
Reuters: экономический рост в ЕС может быть равен нулю под влиянием пошлин США
© Getty Images / picture alliance/Arne DedertТрейдеры в торговом зале Франкфуртской фондовой биржи
© Getty Images / picture alliance/Arne Dedert
Трейдеры в торговом зале Франкфуртской фондовой биржи. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Экономический рост в еврозоне может сократиться под воздействием пошлин США гораздо сильнее, чем первоначально предполагал Европейский центральный банк (ЕЦБ) и отсутствовать вовсе по итогам текущего года, передает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.
ЕЦБ в прошлом месяце прогнозировал, что в случае торговой войны с США экономический рост еврозоны сократится на 0,5 процентных пункта в первый год, а в случае ответных мер со стороны ЕС инфляция временно вырастет примерно на ту же величину.
"Введённые с тех пор президентом США Дональдом Трампом тарифы оказались гораздо более разрушительными, чем предполагалось в моделировании, и сотрудникам было поручено подготовить новые расчёты, которые будут обсуждаться на заседании ЕЦБ 17 апреля", - пишет агентство.
По данным Рейтер, влияние пошлин на рост экономики может превысить 1 процентный пункт, что может свести на нет рост экономики еврозоны в текущем году, который, по ранним прогнозам, мог составить около 1 %.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".