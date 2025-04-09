https://ria.ru/20250409/rost-2010217847.html

Reuters рассказал о перспективах роста экономики ЕС после введения пошлин

Reuters рассказал о перспективах роста экономики ЕС после введения пошлин - РИА Новости, 09.04.2025

Reuters рассказал о перспективах роста экономики ЕС после введения пошлин

Экономический рост в еврозоне может сократиться под воздействием пошлин США гораздо сильнее, чем первоначально предполагал Европейский центральный банк (ЕЦБ) и... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:06:00+03:00

2025-04-09T13:06:00+03:00

2025-04-09T14:22:00+03:00

китай

пекин

вашингтон (штат)

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010239260_0:390:2708:1913_1920x0_80_0_0_e393ebd7a09012f85e9b233ecfb5244c.jpg

БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Экономический рост в еврозоне может сократиться под воздействием пошлин США гораздо сильнее, чем первоначально предполагал Европейский центральный банк (ЕЦБ) и отсутствовать вовсе по итогам текущего года, передает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники. ЕЦБ в прошлом месяце прогнозировал, что в случае торговой войны с США экономический рост еврозоны сократится на 0,5 процентных пункта в первый год, а в случае ответных мер со стороны ЕС инфляция временно вырастет примерно на ту же величину. "Введённые с тех пор президентом США Дональдом Трампом тарифы оказались гораздо более разрушительными, чем предполагалось в моделировании, и сотрудникам было поручено подготовить новые расчёты, которые будут обсуждаться на заседании ЕЦБ 17 апреля", - пишет агентство. По данным Рейтер, влияние пошлин на рост экономики может превысить 1 процентный пункт, что может свести на нет рост экономики еврозоны в текущем году, который, по ранним прогнозам, мог составить около 1 %. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".

https://ria.ru/20250409/poshliny-2010089605.html

китай

пекин

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, пекин, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире