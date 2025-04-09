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Набиуллина заявила о финансовой устойчивости большинства компаний в России - РИА Новости, 09.04.2025
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13:02 09.04.2025 (обновлено: 13:09 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/rossiya-2010216797.html
Набиуллина заявила о финансовой устойчивости большинства компаний в России
Набиуллина заявила о финансовой устойчивости большинства компаний в России - РИА Новости, 09.04.2025
Набиуллина заявила о финансовой устойчивости большинства компаний в России
Подавляющее большинство компаний и предприятий в России финансово устойчивые, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:02:00+03:00
2025-04-09T13:09:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Подавляющее большинство компаний и предприятий в России финансово устойчивые, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Подавляющее большинство компаний и предприятий, мы ведем мониторинг, финансово устойчивы, у них есть ресурсы для развития", – сказала она.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина заявила о финансовой устойчивости большинства компаний в России

Набиуллина: подавляющее большинство российских компаний финансово устойчивы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Подавляющее большинство компаний и предприятий в России финансово устойчивые, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Подавляющее большинство компаний и предприятий, мы ведем мониторинг, финансово устойчивы, у них есть ресурсы для развития", – сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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