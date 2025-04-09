https://ria.ru/20250409/rossiya-2010216797.html
Набиуллина заявила о финансовой устойчивости большинства компаний в России
Набиуллина заявила о финансовой устойчивости большинства компаний в России - РИА Новости, 09.04.2025
Набиуллина заявила о финансовой устойчивости большинства компаний в России
Подавляющее большинство компаний и предприятий в России финансово устойчивые, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:02:00+03:00
2025-04-09T13:02:00+03:00
2025-04-09T13:09:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001897142_642:611:3197:2048_1920x0_80_0_0_27ed4d7a5028a6150a22754cf8622bb6.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Подавляющее большинство компаний и предприятий в России финансово устойчивые, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Подавляющее большинство компаний и предприятий, мы ведем мониторинг, финансово устойчивы, у них есть ресурсы для развития", – сказала она.
https://ria.ru/20250310/sanktsii-2003940736.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001897142_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_328124e59165b64ef594a67c633b9436.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина заявила о финансовой устойчивости большинства компаний в России
Набиуллина: подавляющее большинство российских компаний финансово устойчивы