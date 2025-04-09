https://ria.ru/20250409/rossiya-2010216797.html

Набиуллина заявила о финансовой устойчивости большинства компаний в России

Набиуллина заявила о финансовой устойчивости большинства компаний в России - РИА Новости, 09.04.2025

Набиуллина заявила о финансовой устойчивости большинства компаний в России

Подавляющее большинство компаний и предприятий в России финансово устойчивые, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:02:00+03:00

2025-04-09T13:02:00+03:00

2025-04-09T13:09:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Подавляющее большинство компаний и предприятий в России финансово устойчивые, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Подавляющее большинство компаний и предприятий, мы ведем мониторинг, финансово устойчивы, у них есть ресурсы для развития", – сказала она.

https://ria.ru/20250310/sanktsii-2003940736.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)