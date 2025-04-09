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Россиянки стали меньше проводить время в декрете - РИА Новости, 09.04.2025
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10:29 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/rossijanki-2010177318.html
Россиянки стали меньше проводить время в декрете
Россиянки стали меньше проводить время в декрете - РИА Новости, 09.04.2025
Россиянки стали меньше проводить время в декрете
Россиянки по итогам 2024 года стали меньше проводить времени в декрете - всего два года и один месяц, что стало минимумом с 2011 года, следует из анализа РИА... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:29:00+03:00
2025-04-09T10:29:00+03:00
общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россиянки по итогам 2024 года стали меньше проводить времени в декрете - всего два года и один месяц, что стало минимумом с 2011 года, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом. Средняя продолжительность нахождения в декрете женщин, вышедших из отпуска в 2024 году, составила в России 24,9 месяца. Это стало минимальным значением с 2011 года, когда в отпуске по уходу за ребенком россиянка в среднем находилась 18,4 месяца. При этом в 2022 году, когда было проведено предыдущее соответствующее исследование, женщины находились в декретном отпуске значительно дольше - 28,5 месяца. Согласно данным Росстата, 75,9% россиянок вернулись на прежнее место работы, оставшиеся 24,1% место работы поменяли. Чаще всего женщины принимают решение по смене места работы по личной инициативе, так как им необходим другой график работы. При этом в прошлом году женщины не меняли работу из-за инициативы работодателя, хотя еще двумя годами ранее таких было 3,7%. Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году.
https://ria.ru/20250218/gosduma-2000088734.html
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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россиянки стали меньше проводить время в декрете

Росстат: россиянки сидят в декрете в среднем два года и один месяц

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с ребенком в коляске
Женщина гуляет с ребенком в коляске - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Женщина гуляет с ребенком в коляске. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россиянки по итогам 2024 года стали меньше проводить времени в декрете - всего два года и один месяц, что стало минимумом с 2011 года, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.
Средняя продолжительность нахождения в декрете женщин, вышедших из отпуска в 2024 году, составила в России 24,9 месяца. Это стало минимальным значением с 2011 года, когда в отпуске по уходу за ребенком россиянка в среднем находилась 18,4 месяца.
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При этом в 2022 году, когда было проведено предыдущее соответствующее исследование, женщины находились в декретном отпуске значительно дольше - 28,5 месяца.
Согласно данным Росстата, 75,9% россиянок вернулись на прежнее место работы, оставшиеся 24,1% место работы поменяли. Чаще всего женщины принимают решение по смене места работы по личной инициативе, так как им необходим другой график работы.
При этом в прошлом году женщины не меняли работу из-за инициативы работодателя, хотя еще двумя годами ранее таких было 3,7%.
Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году.
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ОбществоРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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