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Россия оценила предложенные США схемы урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 09.04.2025
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20:18 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/rossija-2010341911.html
Россия оценила предложенные США схемы урегулирования конфликта на Украине
Россия оценила предложенные США схемы урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 09.04.2025
Россия оценила предложенные США схемы урегулирования конфликта на Украине
В предложенных Америкой схемах урегулирования украинского конфликта не предусматривается главного – решения проблем, связанных с его первопричинами, однако... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T20:18:00+03:00
2025-04-09T20:18:00+03:00
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ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. В предложенных Америкой схемах урегулирования украинского конфликта не предусматривается главного – решения проблем, связанных с его первопричинами, однако российская сторона рассчитывает, что в итоге это удастся преодолеть, заявил член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев. "В предложенных американскими партнёрами схемах, насколько можно судить на сегодня, не предусматривается главное – решение проблем, связанных с первопричинами конфликта. Однако рассчитываем, что в итоге это удастся преодолеть", - сказал Бушуев на 1104-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду. По его словам, "распутать сложнейший клубок, в который превратился украинский кризис, в одночасье невозможно". "Россия весьма серьезно воспринимает предлагаемые администрацией президента Дональда Трампа модели и решения по Украине. В то же время до сих пор мы не слышали об американских сигналах киевскому режиму прекратить войну. Зеленский (или те, кого он не контролирует) делает всё возможное, чтобы сорвать мирные инициативы США, наращивая количество ударов по объектам энергетической невоенной инфраструктуры", - пояснил член делегации. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
https://ria.ru/20250408/rossija-2010096497.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, обсе
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ
Россия оценила предложенные США схемы урегулирования конфликта на Украине

Бушуев: Россия рассчитывает на преодоление первопричин конфликта на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. В предложенных Америкой схемах урегулирования украинского конфликта не предусматривается главного – решения проблем, связанных с его первопричинами, однако российская сторона рассчитывает, что в итоге это удастся преодолеть, заявил член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев.
"В предложенных американскими партнёрами схемах, насколько можно судить на сегодня, не предусматривается главное – решение проблем, связанных с первопричинами конфликта. Однако рассчитываем, что в итоге это удастся преодолеть", - сказал Бушуев на 1104-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Россия и США обсуждают поиск долгосрочного решения украинского кризиса
8 апреля, 18:21
По его словам, "распутать сложнейший клубок, в который превратился украинский кризис, в одночасье невозможно".
"Россия весьма серьезно воспринимает предлагаемые администрацией президента Дональда Трампа модели и решения по Украине. В то же время до сих пор мы не слышали об американских сигналах киевскому режиму прекратить войну. Зеленский (или те, кого он не контролирует) делает всё возможное, чтобы сорвать мирные инициативы США, наращивая количество ударов по объектам энергетической невоенной инфраструктуры", - пояснил член делегации.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В Китае оценили диалог лидеров России и США по Украине
20 марта, 07:18
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныОБСЕ
 
 
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