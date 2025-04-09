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Опубликован проект деловой программы ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 09.04.2025
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10:37 09.04.2025 (обновлено: 11:02 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/roskongress-2010178702.html
Опубликован проект деловой программы ПМЭФ-2025
Опубликован проект деловой программы ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 09.04.2025
Опубликован проект деловой программы ПМЭФ-2025
Опубликован проект деловой программы Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2025, ключевые направления: экономика, технологии, среда для... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:37:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Опубликован проект деловой программы Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2025, ключевые направления: экономика, технологии, среда для жизни, а также "Человек в современном мире", сообщили в пресс-службе фонда Россконгресса.Ранее сообщалось, что главной темой ПМЭФ-2025, который пройдет с 18 по 21 июня, станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире"."Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года", - говорится в сообщении фонда"Мир переживает тектонические сдвиги: меняется не только экономическая география, но даже в каком-то смысле хозяйственный уклад, система общественных отношений в ряде стран и даже межгосударственных объединений. Петербургский международный экономический форум становится не просто местом для диалога, выработки идей, решений, но и пространством, где формируются новые смыслы и даже практики, способные определять контуры будущего", – приводятся в сообщении словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.Отмечается, что в проекте деловой программы четыре ключевых направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии: стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире". Также в рамках ПМЭ пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС, Форум "Деловой двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства и другие. По данным фонда, запланированы бизнес-диалоги с представителями Китая, Индии, стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, АСЕАН, СНГ и ЕАЭ, пройдет Генеральная Ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА), а также Международный молодежный экономический форум "День будущего".
https://ria.ru/20250403/pmef-2009097250.html
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россия, пмэф — 2025, экономика, китай, индия, антон кобяков, брикс, шос, снг
Россия, ПМЭФ — 2025, Экономика, Китай, Индия, Антон Кобяков, БРИКС, ШОС, СНГ
Опубликован проект деловой программы ПМЭФ-2025

Росконгресс: на деловой программе ПМЭФ-2025 обсудят экономику и технологии

© РИА Новости / Алексей ДаничевВид Санкт-Петербурга
Вид Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Опубликован проект деловой программы Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2025, ключевые направления: экономика, технологии, среда для жизни, а также "Человек в современном мире", сообщили в пресс-службе фонда Россконгресса.
Ранее сообщалось, что главной темой ПМЭФ-2025, который пройдет с 18 по 21 июня, станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
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"Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года", - говорится в сообщении фонда
"Мир переживает тектонические сдвиги: меняется не только экономическая география, но даже в каком-то смысле хозяйственный уклад, система общественных отношений в ряде стран и даже межгосударственных объединений. Петербургский международный экономический форум становится не просто местом для диалога, выработки идей, решений, но и пространством, где формируются новые смыслы и даже практики, способные определять контуры будущего", – приводятся в сообщении словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
Отмечается, что в проекте деловой программы четыре ключевых направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии: стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире". Также в рамках ПМЭ пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС, Форум "Деловой двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства и другие. По данным фонда, запланированы бизнес-диалоги с представителями Китая, Индии, стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, АСЕАН, СНГ и ЕАЭ, пройдет Генеральная Ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА), а также Международный молодежный экономический форум "День будущего".
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РоссияПМЭФ — 2025ЭкономикаКитайИндияАнтон КобяковБРИКСШОССНГ
 
 
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