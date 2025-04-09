https://ria.ru/20250409/roddom-2010152348.html
Пожарные спасли 29 человек из задымленной зоны роддома в Москве
Пожарные спасли 29 человек из задымленной зоны роддома в Москве - РИА Новости, 09.04.2025
Пожарные спасли 29 человек из задымленной зоны роддома в Москве
Пожарные спасли 29 человек из задымленный зоны на 7-м этаже роддома на востоке Москвы, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы, сообщает... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:38:00+03:00
2025-04-09T07:38:00+03:00
2025-04-09T10:57:00+03:00
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010158035_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ea3cee98d4122aca6503c47d401c62d.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пожарные спасли 29 человек из задымленный зоны на 7-м этаже роддома на востоке Москвы, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщило, что пожар вспыхнул в семиэтажном административном здании на юго-востоке Москвы, предварительно, людей на горящем этаже нет."В целях безопасности пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы. В ходе разведки пожарно-спасательные подразделения МЧС России спасли 29 человек из задымленный зоны на 7 этаже роддома на востоке Москвы", - говорится в сообщении.Для ликвидации пожара задействованы 92 человека личного состава, 24 единиц техники.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010158035_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_98a3fc1cdbf1b96dd23f1e5e35cfab9b.jpg
Кадры эвакуации с места пожара в московском роддоме
Кадры эвакуации с места пожара в московском роддоме
2025-04-09T07:38
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, видео
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
Пожарные спасли 29 человек из задымленной зоны роддома в Москве
Из задымленной зоны на 7 этаже московского роддома спасены 29 человек