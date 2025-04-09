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Пожарные спасли 29 человек из задымленной зоны роддома в Москве

Пожарные спасли 29 человек из задымленной зоны роддома в Москве - РИА Новости, 09.04.2025

Пожарные спасли 29 человек из задымленной зоны роддома в Москве

Пожарные спасли 29 человек из задымленный зоны на 7-м этаже роддома на востоке Москвы, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы, сообщает... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:38:00+03:00

2025-04-09T07:38:00+03:00

2025-04-09T10:57:00+03:00

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пожарные спасли 29 человек из задымленный зоны на 7-м этаже роддома на востоке Москвы, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщило, что пожар вспыхнул в семиэтажном административном здании на юго-востоке Москвы, предварительно, людей на горящем этаже нет."В целях безопасности пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы. В ходе разведки пожарно-спасательные подразделения МЧС России спасли 29 человек из задымленный зоны на 7 этаже роддома на востоке Москвы", - говорится в сообщении.Для ликвидации пожара задействованы 92 человека личного состава, 24 единиц техники.

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Кадры эвакуации с места пожара в московском роддоме Кадры эвакуации с места пожара в московском роддоме 2025-04-09T07:38 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, видео