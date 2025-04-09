https://ria.ru/20250409/rektora-2010224751.html

Врио ректора ПсковГУ пока не назначили

Врио ректора ПсковГУ пока не назначили - РИА Новости, 09.04.2025

Врио ректора ПсковГУ пока не назначили

Врио ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) пока не назначен, уточнили в пресс-службе вуза, ранее сообщившей о назначении врио ректора. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:27:00+03:00

2025-04-09T13:27:00+03:00

2025-04-09T13:27:00+03:00

дмитрий матвеев

псковский государственный университет (псковгу)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Врио ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) пока не назначен, уточнили в пресс-службе вуза, ранее сообщившей о назначении врио ректора. Накануне в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании ректора ПсковГУ Натальи Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Пресс-служба вуза в среду сообщила РИА Новости о назначении врио ректора Дмитрия Матвеева, занимающего должность проректора вуза по административно-хозяйственной работе и безопасности. "В настоящее время врио ректора ПсковГУ еще не назначен", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250409/pskovgu-2010190785.html

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2025

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дмитрий матвеев, псковский государственный университет (псковгу), общество