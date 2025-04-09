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Врио ректора ПсковГУ пока не назначили - РИА Новости, 09.04.2025
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13:27 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/rektora-2010224751.html
Врио ректора ПсковГУ пока не назначили
Врио ректора ПсковГУ пока не назначили - РИА Новости, 09.04.2025
Врио ректора ПсковГУ пока не назначили
Врио ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) пока не назначен, уточнили в пресс-службе вуза, ранее сообщившей о назначении врио ректора. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:27:00+03:00
2025-04-09T13:27:00+03:00
дмитрий матвеев
псковский государственный университет (псковгу)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Врио ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) пока не назначен, уточнили в пресс-службе вуза, ранее сообщившей о назначении врио ректора. Накануне в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании ректора ПсковГУ Натальи Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Пресс-служба вуза в среду сообщила РИА Новости о назначении врио ректора Дмитрия Матвеева, занимающего должность проректора вуза по административно-хозяйственной работе и безопасности. "В настоящее время врио ректора ПсковГУ еще не назначен", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250409/pskovgu-2010190785.html
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дмитрий матвеев, псковский государственный университет (псковгу), общество
Дмитрий Матвеев, Псковский государственный университет (ПсковГУ), Общество
Врио ректора ПсковГУ пока не назначили

Врио ректора Псковского государственного университета пока не назначили

CC0 / Vasilii Martynov / Псковский государственный университет
Псковский государственный университет - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
CC0 / Vasilii Martynov /
Псковский государственный университет. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Врио ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) пока не назначен, уточнили в пресс-службе вуза, ранее сообщившей о назначении врио ректора.
Накануне в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании ректора ПсковГУ Натальи Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Пресс-служба вуза в среду сообщила РИА Новости о назначении врио ректора Дмитрия Матвеева, занимающего должность проректора вуза по административно-хозяйственной работе и безопасности.
"В настоящее время врио ректора ПсковГУ еще не назначен", – говорится в сообщении.
Наталья Ильина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Минобрнауки рассказало о работе ПсковГУ после задержания ректора
Вчера, 11:26
 
Дмитрий МатвеевПсковский государственный университет (ПсковГУ)Общество
 
 
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