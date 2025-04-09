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Прокуратура раскрыла, как ректор ПсковГУ могла присвоить миллионы рублей - РИА Новости, 09.04.2025
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22:02 09.04.2025 (обновлено: 22:12 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/rektor-2010350280.html
Прокуратура раскрыла, как ректор ПсковГУ могла присвоить миллионы рублей
Прокуратура раскрыла, как ректор ПсковГУ могла присвоить миллионы рублей - РИА Новости, 09.04.2025
Прокуратура раскрыла, как ректор ПсковГУ могла присвоить миллионы рублей
Ректор Псковского государственного университета (Псков ГУ) Наталья Ильина, которую суд в среду арестовал по делу о мошенничестве, взяла на работу... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T22:02:00+03:00
2025-04-09T22:12:00+03:00
псков
происшествия
россия
псковский государственный университет (псковгу)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Ректор Псковского государственного университета (Псков ГУ) Наталья Ильина, которую суд в среду арестовал по делу о мошенничестве, взяла на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей, сообщила прокуратура Псковской области.Как передавал корреспондент РИА Новости из зала суда, Псковский горсуд в среду удовлетворил ходатайство следователя о заключении Ильиной под стражу по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ильина арестована на два месяца.По сообщению прокуратуры, представитель которой принимал участие в судебном заседании, Ильина имеет статус обвиняемой по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)."По версии следствия, ректор ПсковГУ трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 миллионов рублей", – уточнили в ведомстве.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Ректор Псковского госуниверситета задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей и квартиру, свидетельствуют данные деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости. В Минобрнауки РФ агентству сообщили, что правоохранительным органам в связи с задержанием Ильиной оказывается необходимое содействие.
https://ria.ru/20250408/rektor-2010126595.html
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псков, происшествия, россия, псковский государственный университет (псковгу)
Псков, Происшествия, Россия, Псковский государственный университет (ПсковГУ)
Прокуратура раскрыла, как ректор ПсковГУ могла присвоить миллионы рублей

Ректор ПсковГУ Ильина могла присвоить средства несуществующего сотрудника

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаталья Ильина
Наталья Ильина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наталья Ильина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Ректор Псковского государственного университета (Псков ГУ) Наталья Ильина, которую суд в среду арестовал по делу о мошенничестве, взяла на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей, сообщила прокуратура Псковской области.
Как передавал корреспондент РИА Новости из зала суда, Псковский горсуд в среду удовлетворил ходатайство следователя о заключении Ильиной под стражу по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ильина арестована на два месяца.
Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина во время задержания - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Появились подробности о доходах задержанного ректора ПсковГУ
8 апреля, 23:31
По сообщению прокуратуры, представитель которой принимал участие в судебном заседании, Ильина имеет статус обвиняемой по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
"По версии следствия, ректор ПсковГУ трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 миллионов рублей", – уточнили в ведомстве.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Ректор Псковского госуниверситета задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей и квартиру, свидетельствуют данные деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости. В Минобрнауки РФ агентству сообщили, что правоохранительным органам в связи с задержанием Ильиной оказывается необходимое содействие.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Опубликовано видео задержания ректора Псковского госуниверситета
8 апреля, 18:42
 
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