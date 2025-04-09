https://ria.ru/20250409/rektor-2010316773.html
Заседание по делу ректора ПсковГУ пройдет в закрытом режиме
Заседание по делу ректора ПсковГУ пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 09.04.2025
Заседание по делу ректора ПсковГУ пройдет в закрытом режиме
Псковский горсуд закрыл заседание по избранию меры пресечения ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:40:00+03:00
2025-04-09T17:40:00+03:00
2025-04-09T18:04:00+03:00
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ПСКОВ, 9 апр - РИА Новости. Псковский горсуд закрыл заседание по избранию меры пресечения ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Тайна следствия относится к охраняемой федеральным законам тайне. В связи с изложенным, судебное заседание проводится в закрытом режиме", - решение озвучила судья Надежда Прокофьева.Она добавила, что при этом итоговое процессуальное решение в любом случае провозглашается открыто.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Ректор Псковского госуниверситета задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей и квартиру, свидетельствуют данные деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости. В Минобрнауки РФ агентству сообщили, что правоохранительным органам в связи с задержанием Ильиной оказывается необходимое содействие.
https://ria.ru/20250408/rektor-2010126595.html
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псков, происшествия, россия, псковский государственный университет (псковгу)
Псков, Происшествия, Россия, Псковский государственный университет (ПсковГУ)
Заседание по делу ректора ПсковГУ пройдет в закрытом режиме
Суд закрыл заседание по мере пресечения ректору ПсковГУ Ильиной