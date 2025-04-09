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Ректора ПсковГУ доставили в суд - РИА Новости, 09.04.2025
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17:27 09.04.2025 (обновлено: 17:37 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/rektor-2010311850.html
Ректора ПсковГУ доставили в суд
Ректора ПсковГУ доставили в суд - РИА Новости, 09.04.2025
Ректора ПсковГУ доставили в суд
Ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину доставили в суд для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:27:00+03:00
2025-04-09T17:37:00+03:00
псков
происшествия
россия
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ПСКОВ, 9 апр - РИА Новости. Ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину доставили в суд для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Ректор Псковского госуниверситета задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей и квартиру, свидетельствуют данные деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости. В Минобрнауки РФ агентству сообщили, что правоохранительным органам в связи с задержанием Ильиной оказывается необходимое содействие.
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псков, происшествия, россия, псковский государственный университет (псковгу)
Псков, Происшествия, Россия, Псковский государственный университет (ПсковГУ)
Ректора ПсковГУ доставили в суд

Ректора ПсковГУ Ильину доставили в суд для избрания меры пресечения

© РИА НовостиРектора Псковского государственного университета Наталью Ильину доставили в суд. 9 апреля 2025
Ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину доставили в суд. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости
Ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину доставили в суд. 9 апреля 2025
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ПСКОВ, 9 апр - РИА Новости. Ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину доставили в суд для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Ректор Псковского госуниверситета задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей и квартиру, свидетельствуют данные деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости. В Минобрнауки РФ агентству сообщили, что правоохранительным органам в связи с задержанием Ильиной оказывается необходимое содействие.
Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина во время задержания - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Появились подробности о доходах задержанного ректора ПсковГУ
8 апреля, 23:31
 
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