https://ria.ru/20250409/rektor-2010311850.html
Ректора ПсковГУ доставили в суд
Ректора ПсковГУ доставили в суд - РИА Новости, 09.04.2025
Ректора ПсковГУ доставили в суд
Ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину доставили в суд для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:27:00+03:00
2025-04-09T17:27:00+03:00
2025-04-09T17:37:00+03:00
псков
происшествия
россия
псковский государственный университет (псковгу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010315461_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_39bef0535b0c38721b604e649830f0cc.jpg
ПСКОВ, 9 апр - РИА Новости. Ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину доставили в суд для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Ректор Псковского госуниверситета задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей и квартиру, свидетельствуют данные деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости. В Минобрнауки РФ агентству сообщили, что правоохранительным органам в связи с задержанием Ильиной оказывается необходимое содействие.
https://ria.ru/20250408/rektor-2010126595.html
псков
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010315461_0:0:957:717_1920x0_80_0_0_43fa3fa4b34c6dc69730a443325d0d9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псков, происшествия, россия, псковский государственный университет (псковгу)
Псков, Происшествия, Россия, Псковский государственный университет (ПсковГУ)
Ректора ПсковГУ доставили в суд
Ректора ПсковГУ Ильину доставили в суд для избрания меры пресечения