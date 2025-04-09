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Ходатайство об аресте ректора ПсковГУ поступило в суд
Ходатайство об аресте ректора ПсковГУ поступило в суд - РИА Новости, 09.04.2025
Ходатайство об аресте ректора ПсковГУ поступило в суд
Ходатайство следствия об аресте ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной поступило в Псковский городской суд, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:00:00+03:00
2025-04-09T16:00:00+03:00
2025-04-09T16:08:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Ходатайство следствия об аресте ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной поступило в Псковский городской суд, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следователя об избрании Ильиной Наталье Анатольевне меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала собеседница агентства.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Ректор Псковского госуниверситета задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей и квартиру, свидетельствуют данные деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости. В Минобрнауки РФ агентству сообщили, что правоохранительным органам в связи с задержанием Ильиной оказывается необходимое содействие.
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происшествия, россия
Ходатайство об аресте ректора ПсковГУ поступило в суд
Ходатайство об аресте ректора ПсковГУ Ильиной поступило в суд