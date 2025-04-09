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Большинство россиян видят целью освоения космоса развитие науки - РИА Новости, 09.04.2025
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Наука
 
10:57 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/razvitie-2010183046.html
Большинство россиян видят целью освоения космоса развитие науки
Большинство россиян видят целью освоения космоса развитие науки - РИА Новости, 09.04.2025
Большинство россиян видят целью освоения космоса развитие науки
Более половины россиян считают, что РФ нужно участвовать в освоении космоса для развития науки и высоких технологий, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:57:00+03:00
2025-04-09T10:57:00+03:00
наука
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Более половины россиян считают, что РФ нужно участвовать в освоении космоса для развития науки и высоких технологий, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно опросу ВЦИОМ, большая часть россиян (54%) придерживается мнения, что России нужно участвовать в освоении космоса для развития науки и высоких технологий, более трети (36%) отмечает, что это нужно для обеспечения обороноспособности РФ, 19% - для развития авиакосмической промышленности, создания новых рабочих мест и столько же считают, что освоение космоса нужно для обеспечения возможности на равных конкурировать с США, Евросоюзом и Китаем. Россиянам предложили назвать достижения современной России в области космонавтики (можно было дать любое число ответов): 50% респондентов отметили создание спутников для обеспечения обороноспособности страны, для 42% достижением является запуск новых космических аппаратов "ГЛОНАСС" (глобальной системы спутниковой навигации), а 41% отметили участие в работе и исследованиях на МКС (Международной космической станции), и лишь 3% заявили, что достижений в сфере космонавтики нет. Респондентов также попросили назвать страны, которые сегодня являются лидерами в области космонавтики (можно было назвать не более трёх): так, США назвали 72% опрошенных, Россию отметили 67%, а Китай - 64%. Четверть (25%) россиян придерживается мнения, что в условиях международной напряженности и санкционного давления на Россию расходы бюджетных средств на космические программы сейчас лучше увеличить, в то же время почти половина (47%) придерживается мнения, что такие расходы лучше оставить в текущем размере, а один из десяти россиян (12%) считает, что их лучше сократить. Большая часть граждан РФ (40%) также отметили, что развитие частных компаний, работающих в космической отрасли, станет стимулом для развития отечественной космонавтики, четверть (25%) считает, что никак не отразится, а 15% - что станет препятствием для развития. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 марта среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250409/kosmonavtika-2004508312.html
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космос - риа наука, россия, сша, китай, вциом
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, США, Китай, ВЦИОМ
Большинство россиян видят целью освоения космоса развитие науки

ВЦИОМ: 54% россиян считают, что нужно осваивать космос для развития науки

© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Более половины россиян считают, что РФ нужно участвовать в освоении космоса для развития науки и высоких технологий, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно опросу ВЦИОМ, большая часть россиян (54%) придерживается мнения, что России нужно участвовать в освоении космоса для развития науки и высоких технологий, более трети (36%) отмечает, что это нужно для обеспечения обороноспособности РФ, 19% - для развития авиакосмической промышленности, создания новых рабочих мест и столько же считают, что освоение космоса нужно для обеспечения возможности на равных конкурировать с США, Евросоюзом и Китаем.
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Россиянам предложили назвать достижения современной России в области космонавтики (можно было дать любое число ответов): 50% респондентов отметили создание спутников для обеспечения обороноспособности страны, для 42% достижением является запуск новых космических аппаратов "ГЛОНАСС" (глобальной системы спутниковой навигации), а 41% отметили участие в работе и исследованиях на МКС (Международной космической станции), и лишь 3% заявили, что достижений в сфере космонавтики нет.
Респондентов также попросили назвать страны, которые сегодня являются лидерами в области космонавтики (можно было назвать не более трёх): так, США назвали 72% опрошенных, Россию отметили 67%, а Китай - 64%.
Четверть (25%) россиян придерживается мнения, что в условиях международной напряженности и санкционного давления на Россию расходы бюджетных средств на космические программы сейчас лучше увеличить, в то же время почти половина (47%) придерживается мнения, что такие расходы лучше оставить в текущем размере, а один из десяти россиян (12%) считает, что их лучше сократить.
Большая часть граждан РФ (40%) также отметили, что развитие частных компаний, работающих в космической отрасли, станет стимулом для развития отечественной космонавтики, четверть (25%) считает, что никак не отразится, а 15% - что станет препятствием для развития.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 марта среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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