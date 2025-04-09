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Над Курской и Белгородской областями сбили пять беспилотников ВСУ
Над Курской и Белгородской областями сбили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025
Над Курской и Белгородской областями сбили пять беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T19:26:00+03:00
2025-04-09T19:26:00+03:00
2025-04-09T19:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."Девятого апреля текущего года в период с 15.05 до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три - над территорией Курской области и два – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской и Белгородской областями сбили пять беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбила пять украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями