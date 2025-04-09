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Силы ПВО отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области - РИА Новости, 09.04.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области
Силы ПВО уничтожили беспилотники, атаковавшие военный аэродром в Оренбуржье, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:09:00+03:00
2025-04-09T08:09:00+03:00
2025-04-09T09:23:00+03:00
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УФА, 9 апр - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотники, атаковавшие военный аэродром в Оренбуржье, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. "Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области", — написал он.Он отметил, что жертв и разрушений нет."Прошу не поддаваться панике, ситуация под контролем", — добавил Солнцев.В свою очередь, Минобороны сообщило, что за утро над Оренбургской областью сбили четыре дрона.
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безопасность, россия, оренбургская область, евгений солнцев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Оренбургская область, Евгений Солнцев
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области
ПВО отразила атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области