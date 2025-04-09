https://ria.ru/20250409/pvo-2010154846.html

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области - РИА Новости, 09.04.2025

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области

Силы ПВО уничтожили беспилотники, атаковавшие военный аэродром в Оренбуржье, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:09:00+03:00

2025-04-09T08:09:00+03:00

2025-04-09T09:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

оренбургская область

евгений солнцев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg

УФА, 9 апр - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотники, атаковавшие военный аэродром в Оренбуржье, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. "Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области", — написал он.Он отметил, что жертв и разрушений нет."Прошу не поддаваться панике, ситуация под контролем", — добавил Солнцев.В свою очередь, Минобороны сообщило, что за утро над Оренбургской областью сбили четыре дрона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, оренбургская область, евгений солнцев