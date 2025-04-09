Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:09 09.04.2025 (обновлено: 09:23 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/pvo-2010154846.html
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области - РИА Новости, 09.04.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области
Силы ПВО уничтожили беспилотники, атаковавшие военный аэродром в Оренбуржье, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:09:00+03:00
2025-04-09T09:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
оренбургская область
евгений солнцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg
УФА, 9 апр - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотники, атаковавшие военный аэродром в Оренбуржье, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. "Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области", — написал он.Он отметил, что жертв и разрушений нет."Прошу не поддаваться панике, ситуация под контролем", — добавил Солнцев.В свою очередь, Минобороны сообщило, что за утро над Оренбургской областью сбили четыре дрона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c01efdcf4beb4b2cf6d30f080a982ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, оренбургская область, евгений солнцев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Оренбургская область, Евгений Солнцев
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области

ПВО отразила атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 9 апр - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотники, атаковавшие военный аэродром в Оренбуржье, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
"Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области", — написал он.
Он отметил, что жертв и разрушений нет.
"Прошу не поддаваться панике, ситуация под контролем", — добавил Солнцев.
В свою очередь, Минобороны сообщило, что за утро над Оренбургской областью сбили четыре дрона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияОренбургская областьЕвгений Солнцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала