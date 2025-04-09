https://ria.ru/20250409/pvo-2010150294.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 158 беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 158 беспилотников - РИА Новости, 09.04.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 158 беспилотников

Вооруженные силы сбили 158 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:09:00+03:00

2025-04-09T07:09:00+03:00

2025-04-09T08:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

азовское море

краснодарский край

ростовская область

воронежская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вооруженные силы сбили 158 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."За период с 20:00 мск 8 апреля по 06:00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Больше всего БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае — 67. Кроме того, российские военные уничтожили:Над акваторией Азовского моря сбили семь БПЛА, а над Черным — шесть.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

азовское море

краснодарский край

ростовская область

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, азовское море, краснодарский край, ростовская область, воронежская область, вооруженные силы украины