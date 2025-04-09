https://ria.ru/20250409/pvo-2010150294.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 158 беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 158 беспилотников - РИА Новости, 09.04.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 158 беспилотников
Вооруженные силы сбили 158 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:09:00+03:00
2025-04-09T07:09:00+03:00
2025-04-09T08:57:00+03:00
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азовское море
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вооруженные силы сбили 158 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."За период с 20:00 мск 8 апреля по 06:00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Больше всего БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае — 67. Кроме того, российские военные уничтожили:Над акваторией Азовского моря сбили семь БПЛА, а над Черным — шесть.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, азовское море, краснодарский край, ростовская область, воронежская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Азовское море, Краснодарский край, Ростовская область, Воронежская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь уничтожили 158 беспилотников
МО: силы ПВО за ночь уничтожили 158 БПЛА над российскими регионами