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Силы ПВО за ночь уничтожили 158 беспилотников - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 09.04.2025 (обновлено: 08:57 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/pvo-2010150294.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 158 беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 158 беспилотников - РИА Новости, 09.04.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 158 беспилотников
Вооруженные силы сбили 158 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:09:00+03:00
2025-04-09T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
азовское море
краснодарский край
ростовская область
воронежская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вооруженные силы сбили 158 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."За период с 20:00 мск 8 апреля по 06:00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Больше всего БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае — 67. Кроме того, российские военные уничтожили:Над акваторией Азовского моря сбили семь БПЛА, а над Черным — шесть.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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краснодарский край
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россия, безопасность, азовское море, краснодарский край, ростовская область, воронежская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Азовское море, Краснодарский край, Ростовская область, Воронежская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь уничтожили 158 беспилотников

МО: силы ПВО за ночь уничтожили 158 БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вооруженные силы сбили 158 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"За период с 20:00 мск 8 апреля по 06:00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Больше всего БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае — 67. Кроме того, российские военные уничтожили:
  • 29 беспилотников в Ростовской области;
  • 15 в Северной Осетии;
  • 11 дронов в Воронежской области;
  • десять в Курской области;
  • пять БПЛА в Белгородской области;
  • три в Крыму;
  • два дрона в Пензенской области;
  • по одному в Ставропольском крае, Орловской и Саратовской областях.
Над акваторией Азовского моря сбили семь БПЛА, а над Черным — шесть.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьАзовское мореКраснодарский крайРостовская областьВоронежская областьВооруженные силы Украины
 
 
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