https://ria.ru/20250409/pvo-2010148001.html
ПВО уничтожила 15 БПЛА в Северной Осетии
ПВО уничтожила 15 БПЛА в Северной Осетии - РИА Новости, 09.04.2025
ПВО уничтожила 15 БПЛА в Северной Осетии
Системы ПВО уничтожили 15 БПЛА в Моздокском районе Северной Осетии, жертв и разрушений нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T06:35:00+03:00
2025-04-09T06:35:00+03:00
2025-04-09T06:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей меняйло
моздокский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Системы ПВО уничтожили 15 БПЛА в Моздокском районе Северной Осетии, жертв и разрушений нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале."В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников", - написал он.По его словам, жертв и разрушений нет.В Северной Осетии действует объявленный ранее режим беспилотной опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
моздокский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей меняйло, моздокский район
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Меняйло, Моздокский район
ПВО уничтожила 15 БПЛА в Северной Осетии
ПВО уничтожила 15 БПЛА в Моздокском районе Северной Осетии