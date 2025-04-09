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ПВО уничтожила 15 БПЛА в Северной Осетии - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 09.04.2025 (обновлено: 06:45 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/pvo-2010148001.html
ПВО уничтожила 15 БПЛА в Северной Осетии
ПВО уничтожила 15 БПЛА в Северной Осетии - РИА Новости, 09.04.2025
ПВО уничтожила 15 БПЛА в Северной Осетии
Системы ПВО уничтожили 15 БПЛА в Моздокском районе Северной Осетии, жертв и разрушений нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T06:35:00+03:00
2025-04-09T06:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей меняйло
моздокский район
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Системы ПВО уничтожили 15 БПЛА в Моздокском районе Северной Осетии, жертв и разрушений нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале."В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников", - написал он.По его словам, жертв и разрушений нет.В Северной Осетии действует объявленный ранее режим беспилотной опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Дарья Буймова
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей меняйло, моздокский район
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Меняйло, Моздокский район
ПВО уничтожила 15 БПЛА в Северной Осетии

ПВО уничтожила 15 БПЛА в Моздокском районе Северной Осетии

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Системы ПВО уничтожили 15 БПЛА в Моздокском районе Северной Осетии, жертв и разрушений нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников", - написал он.
По его словам, жертв и разрушений нет.
В Северной Осетии действует объявленный ранее режим беспилотной опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей МеняйлоМоздокский район
 
 
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