https://ria.ru/20250409/pvo-2010148001.html

ПВО уничтожила 15 БПЛА в Северной Осетии

ПВО уничтожила 15 БПЛА в Северной Осетии - РИА Новости, 09.04.2025

ПВО уничтожила 15 БПЛА в Северной Осетии

Системы ПВО уничтожили 15 БПЛА в Моздокском районе Северной Осетии, жертв и разрушений нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T06:35:00+03:00

2025-04-09T06:35:00+03:00

2025-04-09T06:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей меняйло

моздокский район

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Системы ПВО уничтожили 15 БПЛА в Моздокском районе Северной Осетии, жертв и разрушений нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале."В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников", - написал он.По его словам, жертв и разрушений нет.В Северной Осетии действует объявленный ранее режим беспилотной опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

моздокский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей меняйло, моздокский район