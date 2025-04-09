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Путин призвал тиражировать лучшие практики Москвы в сфере благоустройства - РИА Новости, 09.04.2025
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15:08 09.04.2025 (обновлено: 15:22 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/putin-2010263604.html
Путин призвал тиражировать лучшие практики Москвы в сфере благоустройства
Путин призвал тиражировать лучшие практики Москвы в сфере благоустройства - РИА Новости, 09.04.2025
Путин призвал тиражировать лучшие практики Москвы в сфере благоустройства
Лучшие практики в сфере благоустройства и повышения качества жизни, применяемые в Москве, нужно тиражировать и в других регионах страны, считает президент... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:08:00+03:00
2025-04-09T15:22:00+03:00
общество
москва
россия
владимир путин
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Лучшие практики в сфере благоустройства и повышения качества жизни, применяемые в Москве, нужно тиражировать и в других регионах страны, считает президент России Владимир Путин. Глава государства в среду провел в Кремле встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Она рассказала президенту о новых проектах АСИ, в том числе о программе по развитию опорных населенных пунктов. Она включает в себя лучшие практики по повышению качества жизни в малых городах - это решения в сфере транспорта, ЖКХ, городского благоустройства, образования, медицины. Многие из них предлагает Москва, при этом они абсолютно применимы для малых городов и доказывают свою эффективность, уточнила глава АСИ. По ее мнению, эти решения и практики будут полезны регионам страны. "Тиражировать нужно", - отреагировал Путин. Чупшева согласилась, отметив, что подобные практики смогут использовать и малые города.
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общество, москва, россия, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин призвал тиражировать лучшие практики Москвы в сфере благоустройства

Путин: решения Москвы в сфере благоустройства нужно тиражировать в регионах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева во время встречи. 9 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева во время встречи. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева во время встречи. 9 апреля 2025
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Лучшие практики в сфере благоустройства и повышения качества жизни, применяемые в Москве, нужно тиражировать и в других регионах страны, считает президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду провел в Кремле встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Она рассказала президенту о новых проектах АСИ, в том числе о программе по развитию опорных населенных пунктов.
Она включает в себя лучшие практики по повышению качества жизни в малых городах - это решения в сфере транспорта, ЖКХ, городского благоустройства, образования, медицины. Многие из них предлагает Москва, при этом они абсолютно применимы для малых городов и доказывают свою эффективность, уточнила глава АСИ. По ее мнению, эти решения и практики будут полезны регионам страны.
"Тиражировать нужно", - отреагировал Путин.
Чупшева согласилась, отметив, что подобные практики смогут использовать и малые города.
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