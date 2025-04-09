https://ria.ru/20250409/putin-2010263604.html

Путин призвал тиражировать лучшие практики Москвы в сфере благоустройства

Путин призвал тиражировать лучшие практики Москвы в сфере благоустройства - РИА Новости, 09.04.2025

Путин призвал тиражировать лучшие практики Москвы в сфере благоустройства

Лучшие практики в сфере благоустройства и повышения качества жизни, применяемые в Москве, нужно тиражировать и в других регионах страны, считает президент... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:08:00+03:00

2025-04-09T15:08:00+03:00

2025-04-09T15:22:00+03:00

общество

москва

россия

владимир путин

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Лучшие практики в сфере благоустройства и повышения качества жизни, применяемые в Москве, нужно тиражировать и в других регионах страны, считает президент России Владимир Путин. Глава государства в среду провел в Кремле встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Она рассказала президенту о новых проектах АСИ, в том числе о программе по развитию опорных населенных пунктов. Она включает в себя лучшие практики по повышению качества жизни в малых городах - это решения в сфере транспорта, ЖКХ, городского благоустройства, образования, медицины. Многие из них предлагает Москва, при этом они абсолютно применимы для малых городов и доказывают свою эффективность, уточнила глава АСИ. По ее мнению, эти решения и практики будут полезны регионам страны. "Тиражировать нужно", - отреагировал Путин. Чупшева согласилась, отметив, что подобные практики смогут использовать и малые города.

https://ria.ru/20241211/putin-1988668133.html

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общество, москва, россия, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)