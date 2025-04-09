https://ria.ru/20250409/putin-2010252516.html
Путин отметил важность оказания бойцам СВО медпомощи рядом с домом
Путин отметил важность оказания бойцам СВО медпомощи рядом с домом - РИА Новости, 09.04.2025
Путин отметил важность оказания бойцам СВО медпомощи рядом с домом
Президент России Владимир Путин отметил важность получения бойцами СВО качественной медпомощи рядом с домом. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:49:00+03:00
2025-04-09T14:49:00+03:00
2025-04-09T15:22:00+03:00
общество
россия
владимир путин
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность получения бойцами СВО качественной медпомощи рядом с домом. На встрече с главой государства гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала о программе в сфере оказания медицинской помощи для участников СВО. "Мы постарались здесь собрать все ресурсы и компетенции, которые сегодня собраны в военных госпиталях, все новые технологии, которые сегодня есть в гражданской медицине и в военной, и объединить это в центре компетенций военно-гражданской медицины", - сообщила Чупшева. По ее словам, агентство планирует открытие таких центров в каждом федеральном округе на базе уже действующих краевых, областных клиник. "Очень важно, чтобы наши ребята, которые попадают в военные госпитали, после операций, после необходимого лечения могли получать на высоком уровне медицинскую помощь и реабилитацию рядом с домом, чтобы в каждом регионе у медицины были такие компетенции", - отметила глава агентства. Путин поддержал гендиректора АСИ. "Полностью согласен. Очень важно. Хорошо, давайте посмотрим", - сказал президент.
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
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общество, россия, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Россия, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин отметил важность оказания бойцам СВО медпомощи рядом с домом
Путин отметил важность оказания бойцам СВО качественной медпомощи рядом с домом
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность получения бойцами СВО качественной медпомощи рядом с домом.
На встрече с главой государства гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева
рассказала о программе в сфере оказания медицинской помощи для участников СВО.
"Мы постарались здесь собрать все ресурсы и компетенции, которые сегодня собраны в военных госпиталях, все новые технологии, которые сегодня есть в гражданской медицине и в военной, и объединить это в центре компетенций военно-гражданской медицины", - сообщила Чупшева.
По ее словам, агентство планирует открытие таких центров в каждом федеральном округе на базе уже действующих краевых, областных клиник.
"Очень важно, чтобы наши ребята, которые попадают в военные госпитали, после операций, после необходимого лечения могли получать на высоком уровне медицинскую помощь и реабилитацию рядом с домом, чтобы в каждом регионе у медицины были такие компетенции", - отметила глава агентства.
Путин
поддержал гендиректора АСИ
.
"Полностью согласен. Очень важно. Хорошо, давайте посмотрим", - сказал президент.