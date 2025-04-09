Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность оказания бойцам СВО медпомощи рядом с домом - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 09.04.2025 (обновлено: 15:22 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/putin-2010252516.html
Путин отметил важность оказания бойцам СВО медпомощи рядом с домом
Путин отметил важность оказания бойцам СВО медпомощи рядом с домом - РИА Новости, 09.04.2025
Путин отметил важность оказания бойцам СВО медпомощи рядом с домом
Президент России Владимир Путин отметил важность получения бойцами СВО качественной медпомощи рядом с домом. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:49:00+03:00
2025-04-09T15:22:00+03:00
общество
россия
владимир путин
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010265904_0:332:3051:2048_1920x0_80_0_0_827c41ee0c414ae704194541d406fdba.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность получения бойцами СВО качественной медпомощи рядом с домом. На встрече с главой государства гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала о программе в сфере оказания медицинской помощи для участников СВО. "Мы постарались здесь собрать все ресурсы и компетенции, которые сегодня собраны в военных госпиталях, все новые технологии, которые сегодня есть в гражданской медицине и в военной, и объединить это в центре компетенций военно-гражданской медицины", - сообщила Чупшева. По ее словам, агентство планирует открытие таких центров в каждом федеральном округе на базе уже действующих краевых, областных клиник. "Очень важно, чтобы наши ребята, которые попадают в военные госпитали, после операций, после необходимого лечения могли получать на высоком уровне медицинскую помощь и реабилитацию рядом с домом, чтобы в каждом регионе у медицины были такие компетенции", - отметила глава агентства. Путин поддержал гендиректора АСИ. "Полностью согласен. Очень важно. Хорошо, давайте посмотрим", - сказал президент.
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
https://ria.ru/20250402/ranenie-2008889440.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010265904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8096a491ac0f122b9535fa8254057774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Россия, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин отметил важность оказания бойцам СВО медпомощи рядом с домом

Путин отметил важность оказания бойцам СВО качественной медпомощи рядом с домом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева во время встречи. 9 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева во время встречи. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева во время встречи. 9 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность получения бойцами СВО качественной медпомощи рядом с домом.
На встрече с главой государства гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала о программе в сфере оказания медицинской помощи для участников СВО.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Выплаты и льготы участникам СВО: какие есть, кто имеет право, как получить
23 января, 17:36
"Мы постарались здесь собрать все ресурсы и компетенции, которые сегодня собраны в военных госпиталях, все новые технологии, которые сегодня есть в гражданской медицине и в военной, и объединить это в центре компетенций военно-гражданской медицины", - сообщила Чупшева.
По ее словам, агентство планирует открытие таких центров в каждом федеральном округе на базе уже действующих краевых, областных клиник.
"Очень важно, чтобы наши ребята, которые попадают в военные госпитали, после операций, после необходимого лечения могли получать на высоком уровне медицинскую помощь и реабилитацию рядом с домом, чтобы в каждом регионе у медицины были такие компетенции", - отметила глава агентства.
Путин поддержал гендиректора АСИ.
"Полностью согласен. Очень важно. Хорошо, давайте посмотрим", - сказал президент.
Работа полевого госпиталя в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
СФ одобрил закон о дополнительном отпуске по уходу за ранеными бойцами СВО
2 апреля, 14:14
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала