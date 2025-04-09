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Минобрнауки рассказало о работе ПсковГУ после задержания ректора
Минобрнауки рассказало о работе ПсковГУ после задержания ректора - РИА Новости, 09.04.2025
Минобрнауки рассказало о работе ПсковГУ после задержания ректора
Псковский государственный университет после задержания ректора Натальи Ильиной работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:26:00+03:00
2025-04-09T11:26:00+03:00
2025-04-09T11:32:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Псковский государственный университет после задержания ректора Натальи Ильиной работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. "Задержание Натальи Ильиной подтверждаем. Университет продолжает работать в штатном режиме", - говорится в сообщении. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Ректор Псковского госуниверситета задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей и квартиру, свидетельствуют данные деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости.
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происшествия
Минобрнауки рассказало о работе ПсковГУ после задержания ректора
Минобрнауки: Псковский госуниверситет после задержания ректора работает штатно
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Псковский государственный университет после задержания ректора Натальи Ильиной работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Задержание Натальи Ильиной подтверждаем. Университет продолжает работать в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Ректор Псковского госуниверситета задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей и квартиру, свидетельствуют данные деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости.