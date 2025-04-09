https://ria.ru/20250409/proisshestvie-2010143711.html

В Забайкалье ребенок упал с моста

В Забайкалье ребенок упал с моста - РИА Новости, 09.04.2025

В Забайкалье ребенок упал с моста

Ребенок, который вместе с бабушкой из-за сильного ветра упал в реку с подвесного моста в Забайкалье, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T04:59:00+03:00

2025-04-09T04:59:00+03:00

2025-04-09T04:59:00+03:00

происшествия

россия

нерчинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Ребенок, который вместе с бабушкой из-за сильного ветра упал в реку с подвесного моста в Забайкалье, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава. Во вторник СУСК РФ по региону сообщило, что женщина погибла, упав в реку с подвесного моста между поселком Приисковый и селом Михайловка Нерчинского района в Забайкалье из-за сильного ветра, ребенку, который был с ней, оказывается помощь. В следственном управлении РИА Новости уточнили, что возбуждено дело по статье 293 УК РФ "Халатность". В соцсетях разошлись кадры с этим подвесным мостом, он раскачивался на сильном ветру. Ранее региональный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 25-30 метров в секунду. "Мальчик был с бабушкой, факт ее смерти подтвержден. Ребенок госпитализирован в центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести, он в сознании", - сказал собеседник. В региональном СУСК РИА Новости добавили, что мальчику девять лет.

https://ria.ru/20250408/zabajkale-2010070290.html

https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009522173.html

россия

нерчинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, нерчинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)