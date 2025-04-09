https://ria.ru/20250409/proisshestvie-2010143711.html
В Забайкалье ребенок упал с моста
В Забайкалье ребенок упал с моста - РИА Новости, 09.04.2025
В Забайкалье ребенок упал с моста
Ребенок, который вместе с бабушкой из-за сильного ветра упал в реку с подвесного моста в Забайкалье, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T04:59:00+03:00
2025-04-09T04:59:00+03:00
2025-04-09T04:59:00+03:00
происшествия
россия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Ребенок, который вместе с бабушкой из-за сильного ветра упал в реку с подвесного моста в Забайкалье, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава. Во вторник СУСК РФ по региону сообщило, что женщина погибла, упав в реку с подвесного моста между поселком Приисковый и селом Михайловка Нерчинского района в Забайкалье из-за сильного ветра, ребенку, который был с ней, оказывается помощь. В следственном управлении РИА Новости уточнили, что возбуждено дело по статье 293 УК РФ "Халатность". В соцсетях разошлись кадры с этим подвесным мостом, он раскачивался на сильном ветру. Ранее региональный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 25-30 метров в секунду. "Мальчик был с бабушкой, факт ее смерти подтвержден. Ребенок госпитализирован в центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести, он в сознании", - сказал собеседник. В региональном СУСК РИА Новости добавили, что мальчику девять лет.
https://ria.ru/20250408/zabajkale-2010070290.html
https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009522173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нерчинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нерчинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкалье ребенок упал с моста
В Забайкалье ребенок упал с моста, его госпитализировали