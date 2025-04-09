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В Забайкалье ребенок упал с моста - РИА Новости, 09.04.2025
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04:59 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/proisshestvie-2010143711.html
В Забайкалье ребенок упал с моста
В Забайкалье ребенок упал с моста - РИА Новости, 09.04.2025
В Забайкалье ребенок упал с моста
Ребенок, который вместе с бабушкой из-за сильного ветра упал в реку с подвесного моста в Забайкалье, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T04:59:00+03:00
2025-04-09T04:59:00+03:00
происшествия
россия
нерчинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Ребенок, который вместе с бабушкой из-за сильного ветра упал в реку с подвесного моста в Забайкалье, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава. Во вторник СУСК РФ по региону сообщило, что женщина погибла, упав в реку с подвесного моста между поселком Приисковый и селом Михайловка Нерчинского района в Забайкалье из-за сильного ветра, ребенку, который был с ней, оказывается помощь. В следственном управлении РИА Новости уточнили, что возбуждено дело по статье 293 УК РФ "Халатность". В соцсетях разошлись кадры с этим подвесным мостом, он раскачивался на сильном ветру. Ранее региональный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 25-30 метров в секунду. "Мальчик был с бабушкой, факт ее смерти подтвержден. Ребенок госпитализирован в центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести, он в сознании", - сказал собеседник. В региональном СУСК РИА Новости добавили, что мальчику девять лет.
https://ria.ru/20250408/zabajkale-2010070290.html
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нерчинский район
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происшествия, россия, нерчинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нерчинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкалье ребенок упал с моста

В Забайкалье ребенок упал с моста, его госпитализировали

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Ребенок, который вместе с бабушкой из-за сильного ветра упал в реку с подвесного моста в Забайкалье, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
Во вторник СУСК РФ по региону сообщило, что женщина погибла, упав в реку с подвесного моста между поселком Приисковый и селом Михайловка Нерчинского района в Забайкалье из-за сильного ветра, ребенку, который был с ней, оказывается помощь. В следственном управлении РИА Новости уточнили, что возбуждено дело по статье 293 УК РФ "Халатность". В соцсетях разошлись кадры с этим подвесным мостом, он раскачивался на сильном ветру. Ранее региональный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 25-30 метров в секунду.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В Забайкалье женщина погибла, упав в реку от сильного ветра
Вчера, 17:06
"Мальчик был с бабушкой, факт ее смерти подтвержден. Ребенок госпитализирован в центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести, он в сознании", - сказал собеседник.
В региональном СУСК РИА Новости добавили, что мальчику девять лет.
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ПроисшествияРоссияНерчинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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