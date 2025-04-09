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Мероприятия к 80-летию Победы в ВОВ пройдут в рамках исторического проекта
Мероприятия к 80-летию Победы в ВОВ пройдут в рамках исторического проекта - РИА Новости, 09.04.2025
Мероприятия к 80-летию Победы в ВОВ пройдут в рамках исторического проекта
Международный фестиваль молодежного научно-технического творчества "От Винта!" (действует под эгидой Минпромторга РФ) объявляет о старте цикла мероприятий... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T19:18:00+03:00
2025-04-09T19:18:00+03:00
2025-04-09T19:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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мероприятия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Международный фестиваль молодежного научно-технического творчества "От Винта!" (действует под эгидой Минпромторга РФ) объявляет о старте цикла мероприятий международного исторического проекта "Инженеры Победы", приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 20-летию фестиваля, сообщает пресс-служба фестиваля. С 15 по 17 апреля пройдет эстафета проекта более чем в 70 регионах России и дружественных странах. Ее участниками станут школьники, студенты вузов, представители органов власти, научно-исследовательских и инжиниринговых центров, музейные и архивные работники. В рамках эстафеты собравшиеся узнают о деятельности трудовых коллективов, инженеров, конструкторов, разработчиков, которые в военных условиях смогли изготовить и поставить на фронт необходимое для разгрома немецко-фашистских войск. На пресс-конференции в Москве организаторы проекта и партнеры из числа представителей органов власти, промышленности, вузов и НИИ расскажут о работе по сбору материалов о деятельности отечественной промышленности и науки во время войны. В честь Дня Победы в Москве пройдет мероприятие с привлечением потомков "инженеров Победы", в ходе которого состоится возложение памятного знака проекта к Вечному огню, будут организованы встречи со школьниками и студентами. Также незадолго до праздника состоится медиамарафон, участниками которого станут деятели российской эстрады, кино, политики, шоу-бизнеса. Они расскажут о своих отцах и дедах, принимавших непосредственное участие в создании "оружия Победы".
https://ria.ru/20250409/vystavka-2010314545.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, мероприятия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Мероприятия
Мероприятия к 80-летию Победы в ВОВ пройдут в рамках исторического проекта
Цикл мероприятий к 80-летию Победы запустят в рамках международного проекта
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Международный фестиваль молодежного научно-технического творчества "От Винта!" (действует под эгидой Минпромторга РФ) объявляет о старте цикла мероприятий международного исторического проекта "Инженеры Победы", приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 20-летию фестиваля, сообщает пресс-служба фестиваля.
С 15 по 17 апреля пройдет эстафета проекта более чем в 70 регионах России и дружественных странах. Ее участниками станут школьники, студенты вузов, представители органов власти, научно-исследовательских и инжиниринговых центров, музейные и архивные работники. В рамках эстафеты собравшиеся узнают о деятельности трудовых коллективов, инженеров, конструкторов, разработчиков, которые в военных условиях смогли изготовить и поставить на фронт необходимое для разгрома немецко-фашистских войск.
На пресс-конференции в Москве организаторы проекта и партнеры из числа представителей органов власти, промышленности, вузов и НИИ расскажут о работе по сбору материалов о деятельности отечественной промышленности и науки во время войны.
В честь Дня Победы в Москве пройдет мероприятие с привлечением потомков "инженеров Победы", в ходе которого состоится возложение памятного знака проекта к Вечному огню, будут организованы встречи со школьниками и студентами.
Также незадолго до праздника состоится медиамарафон, участниками которого станут деятели российской эстрады, кино, политики, шоу-бизнеса. Они расскажут о своих отцах и дедах, принимавших непосредственное участие в создании "оружия Победы".