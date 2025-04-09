https://ria.ru/20250409/proekt-2010335860.html

Мероприятия к 80-летию Победы в ВОВ пройдут в рамках исторического проекта

Мероприятия к 80-летию Победы в ВОВ пройдут в рамках исторического проекта - РИА Новости, 09.04.2025

Мероприятия к 80-летию Победы в ВОВ пройдут в рамках исторического проекта

Международный фестиваль молодежного научно-технического творчества "От Винта!" (действует под эгидой Минпромторга РФ) объявляет о старте цикла мероприятий... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T19:18:00+03:00

2025-04-09T19:18:00+03:00

2025-04-09T19:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

мероприятия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Международный фестиваль молодежного научно-технического творчества "От Винта!" (действует под эгидой Минпромторга РФ) объявляет о старте цикла мероприятий международного исторического проекта "Инженеры Победы", приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 20-летию фестиваля, сообщает пресс-служба фестиваля. С 15 по 17 апреля пройдет эстафета проекта более чем в 70 регионах России и дружественных странах. Ее участниками станут школьники, студенты вузов, представители органов власти, научно-исследовательских и инжиниринговых центров, музейные и архивные работники. В рамках эстафеты собравшиеся узнают о деятельности трудовых коллективов, инженеров, конструкторов, разработчиков, которые в военных условиях смогли изготовить и поставить на фронт необходимое для разгрома немецко-фашистских войск. На пресс-конференции в Москве организаторы проекта и партнеры из числа представителей органов власти, промышленности, вузов и НИИ расскажут о работе по сбору материалов о деятельности отечественной промышленности и науки во время войны. В честь Дня Победы в Москве пройдет мероприятие с привлечением потомков "инженеров Победы", в ходе которого состоится возложение памятного знака проекта к Вечному огню, будут организованы встречи со школьниками и студентами. Также незадолго до праздника состоится медиамарафон, участниками которого станут деятели российской эстрады, кино, политики, шоу-бизнеса. Они расскажут о своих отцах и дедах, принимавших непосредственное участие в создании "оружия Победы".

https://ria.ru/20250409/vystavka-2010314545.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, мероприятия