Рейтинг@Mail.ru
Мероприятия к 80-летию Победы в ВОВ пройдут в рамках исторического проекта - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:18 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/proekt-2010335860.html
Мероприятия к 80-летию Победы в ВОВ пройдут в рамках исторического проекта
Мероприятия к 80-летию Победы в ВОВ пройдут в рамках исторического проекта - РИА Новости, 09.04.2025
Мероприятия к 80-летию Победы в ВОВ пройдут в рамках исторического проекта
Международный фестиваль молодежного научно-технического творчества "От Винта!" (действует под эгидой Минпромторга РФ) объявляет о старте цикла мероприятий... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T19:18:00+03:00
2025-04-09T19:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
мероприятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007210873_0:285:2963:1952_1920x0_80_0_0_6c5517436761fdcb8da935572ee59349.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Международный фестиваль молодежного научно-технического творчества "От Винта!" (действует под эгидой Минпромторга РФ) объявляет о старте цикла мероприятий международного исторического проекта "Инженеры Победы", приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 20-летию фестиваля, сообщает пресс-служба фестиваля. С 15 по 17 апреля пройдет эстафета проекта более чем в 70 регионах России и дружественных странах. Ее участниками станут школьники, студенты вузов, представители органов власти, научно-исследовательских и инжиниринговых центров, музейные и архивные работники. В рамках эстафеты собравшиеся узнают о деятельности трудовых коллективов, инженеров, конструкторов, разработчиков, которые в военных условиях смогли изготовить и поставить на фронт необходимое для разгрома немецко-фашистских войск. На пресс-конференции в Москве организаторы проекта и партнеры из числа представителей органов власти, промышленности, вузов и НИИ расскажут о работе по сбору материалов о деятельности отечественной промышленности и науки во время войны. В честь Дня Победы в Москве пройдет мероприятие с привлечением потомков "инженеров Победы", в ходе которого состоится возложение памятного знака проекта к Вечному огню, будут организованы встречи со школьниками и студентами. Также незадолго до праздника состоится медиамарафон, участниками которого станут деятели российской эстрады, кино, политики, шоу-бизнеса. Они расскажут о своих отцах и дедах, принимавших непосредственное участие в создании "оружия Победы".
https://ria.ru/20250409/vystavka-2010314545.html
https://ria.ru/20250408/medinskij-2010122071.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007210873_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_b57f99d43aae690f1fbab836cd2eb1e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
80-летие победы в великой отечественной войне, россия, мероприятия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Мероприятия
Мероприятия к 80-летию Победы в ВОВ пройдут в рамках исторического проекта

Цикл мероприятий к 80-летию Победы запустят в рамках международного проекта

© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанкСоветские танки Т-34-85
Советские танки Т-34-85 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
Советские танки Т-34-85 . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Международный фестиваль молодежного научно-технического творчества "От Винта!" (действует под эгидой Минпромторга РФ) объявляет о старте цикла мероприятий международного исторического проекта "Инженеры Победы", приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 20-летию фестиваля, сообщает пресс-служба фестиваля.
С 15 по 17 апреля пройдет эстафета проекта более чем в 70 регионах России и дружественных странах. Ее участниками станут школьники, студенты вузов, представители органов власти, научно-исследовательских и инжиниринговых центров, музейные и архивные работники. В рамках эстафеты собравшиеся узнают о деятельности трудовых коллективов, инженеров, конструкторов, разработчиков, которые в военных условиях смогли изготовить и поставить на фронт необходимое для разгрома немецко-фашистских войск.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Выставка о спасении Кремля откроется в Оружейной палате 25 апреля
Вчера, 17:35
На пресс-конференции в Москве организаторы проекта и партнеры из числа представителей органов власти, промышленности, вузов и НИИ расскажут о работе по сбору материалов о деятельности отечественной промышленности и науки во время войны.
В честь Дня Победы в Москве пройдет мероприятие с привлечением потомков "инженеров Победы", в ходе которого состоится возложение памятного знака проекта к Вечному огню, будут организованы встречи со школьниками и студентами.
Также незадолго до праздника состоится медиамарафон, участниками которого станут деятели российской эстрады, кино, политики, шоу-бизнеса. Они расскажут о своих отцах и дедах, принимавших непосредственное участие в создании "оружия Победы".
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Мединский объявил о начале литературного конкурса "Без срока давности"
8 апреля, 22:16
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМероприятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала