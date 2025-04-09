https://ria.ru/20250409/produkt-2010140829.html
Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина D
Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина D - РИА Новости, 09.04.2025
Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина D
Сморчки, печень трески и яичный желток - одни из лидеров по содержанию витамина D, являющегося основой здоровых костей и крепкого иммунитета, рассказала РИА... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T03:52:00+03:00
2025-04-09T03:52:00+03:00
2025-04-09T03:52:00+03:00
общество
россия
людмила сухорукова
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сморчки, печень трески и яичный желток - одни из лидеров по содержанию витамина D, являющегося основой здоровых костей и крепкого иммунитета, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской "области Людмила Сухорукова. "Мало кто знает, что витамин D содержится в первых весенних грибах – сморчках. Этот продукт – один из лидеров по содержанию витамина D: 5,1 микрограмма на 100 граммов (51% суточной потребности). Его обгоняют только печень трески, некоторые виды рыб, яичный желток и грибы-лисички", - сказала Сухорукова. Однако врач напомнила, что сморчки в России считаются условно-съедобными грибами, их можно употреблять в пищу только после длительной термической обработки. "К счастью, витамин D весьма устойчив и при нагревании его уровень почти не снижается. Витамин D жирорастворимый, и для его усвоения нужны жиры, поэтому сморчки хорошо сочетаются со сметаной. А чтобы положительный эффект, оказываемый витамином D на кости, был заметен, можно в блюдо добавить яйца, так как в них много кальция и фосфора", - рассказала Сухорукова. Врач отметила, что витамин D оказывает положительное влияние на здоровье костей и обеспечивает крепкий иммунитет. Без него в организме начинаются хронические воспалительные процессы, которые могут привести к закупорке артерий, ухудшению резистентности к инсулину и даже увеличению веса.
https://ria.ru/20250408/vrach-2009939013.html
https://ria.ru/20250122/vrach-1994905137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, людмила сухорукова
Общество, Россия, Людмила Сухорукова
Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина D
Сухорукова: сморчки и печень трески являются лидерами по содержанию витамина D
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сморчки, печень трески и яичный желток - одни из лидеров по содержанию витамина D, являющегося основой здоровых костей и крепкого иммунитета, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской "области Людмила Сухорукова.
"Мало кто знает, что витамин D содержится в первых весенних грибах – сморчках. Этот продукт – один из лидеров по содержанию витамина D: 5,1 микрограмма на 100 граммов (51% суточной потребности). Его обгоняют только печень трески, некоторые виды рыб, яичный желток и грибы-лисички", - сказала Сухорукова
.
Однако врач напомнила, что сморчки в России
считаются условно-съедобными грибами, их можно употреблять в пищу только после длительной термической обработки.
"К счастью, витамин D весьма устойчив и при нагревании его уровень почти не снижается. Витамин D жирорастворимый, и для его усвоения нужны жиры, поэтому сморчки хорошо сочетаются со сметаной. А чтобы положительный эффект, оказываемый витамином D на кости, был заметен, можно в блюдо добавить яйца, так как в них много кальция и фосфора", - рассказала Сухорукова.
Врач отметила, что витамин D оказывает положительное влияние на здоровье костей и обеспечивает крепкий иммунитет. Без него в организме начинаются хронические воспалительные процессы, которые могут привести к закупорке артерий, ухудшению резистентности к инсулину и даже увеличению веса.