https://ria.ru/20250409/produkt-2010140829.html

Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина D

Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина D - РИА Новости, 09.04.2025

Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина D

Сморчки, печень трески и яичный желток - одни из лидеров по содержанию витамина D, являющегося основой здоровых костей и крепкого иммунитета, рассказала РИА... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T03:52:00+03:00

2025-04-09T03:52:00+03:00

2025-04-09T03:52:00+03:00

общество

россия

людмила сухорукова

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сморчки, печень трески и яичный желток - одни из лидеров по содержанию витамина D, являющегося основой здоровых костей и крепкого иммунитета, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской "области Людмила Сухорукова. "Мало кто знает, что витамин D содержится в первых весенних грибах – сморчках. Этот продукт – один из лидеров по содержанию витамина D: 5,1 микрограмма на 100 граммов (51% суточной потребности). Его обгоняют только печень трески, некоторые виды рыб, яичный желток и грибы-лисички", - сказала Сухорукова. Однако врач напомнила, что сморчки в России считаются условно-съедобными грибами, их можно употреблять в пищу только после длительной термической обработки. "К счастью, витамин D весьма устойчив и при нагревании его уровень почти не снижается. Витамин D жирорастворимый, и для его усвоения нужны жиры, поэтому сморчки хорошо сочетаются со сметаной. А чтобы положительный эффект, оказываемый витамином D на кости, был заметен, можно в блюдо добавить яйца, так как в них много кальция и фосфора", - рассказала Сухорукова. Врач отметила, что витамин D оказывает положительное влияние на здоровье костей и обеспечивает крепкий иммунитет. Без него в организме начинаются хронические воспалительные процессы, которые могут привести к закупорке артерий, ухудшению резистентности к инсулину и даже увеличению веса.

https://ria.ru/20250408/vrach-2009939013.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, людмила сухорукова