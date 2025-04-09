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Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина D - РИА Новости, 09.04.2025
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03:52 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/produkt-2010140829.html
Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина D
Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина D - РИА Новости, 09.04.2025
Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина D
Сморчки, печень трески и яичный желток - одни из лидеров по содержанию витамина D, являющегося основой здоровых костей и крепкого иммунитета, рассказала РИА... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T03:52:00+03:00
2025-04-09T03:52:00+03:00
общество
россия
людмила сухорукова
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сморчки, печень трески и яичный желток - одни из лидеров по содержанию витамина D, являющегося основой здоровых костей и крепкого иммунитета, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской "области Людмила Сухорукова. "Мало кто знает, что витамин D содержится в первых весенних грибах – сморчках. Этот продукт – один из лидеров по содержанию витамина D: 5,1 микрограмма на 100 граммов (51% суточной потребности). Его обгоняют только печень трески, некоторые виды рыб, яичный желток и грибы-лисички", - сказала Сухорукова. Однако врач напомнила, что сморчки в России считаются условно-съедобными грибами, их можно употреблять в пищу только после длительной термической обработки. "К счастью, витамин D весьма устойчив и при нагревании его уровень почти не снижается. Витамин D жирорастворимый, и для его усвоения нужны жиры, поэтому сморчки хорошо сочетаются со сметаной. А чтобы положительный эффект, оказываемый витамином D на кости, был заметен, можно в блюдо добавить яйца, так как в них много кальция и фосфора", - рассказала Сухорукова. Врач отметила, что витамин D оказывает положительное влияние на здоровье костей и обеспечивает крепкий иммунитет. Без него в организме начинаются хронические воспалительные процессы, которые могут привести к закупорке артерий, ухудшению резистентности к инсулину и даже увеличению веса.
https://ria.ru/20250408/vrach-2009939013.html
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общество, россия, людмила сухорукова
Общество, Россия, Людмила Сухорукова
Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина D

Сухорукова: сморчки и печень трески являются лидерами по содержанию витамина D

CC BY-SA 4.0 / DrewHeath / Group of Morchella esculenta found in Knox County, Illinois in May 2020 / Cropped imageСморчки съедобные
Сморчки съедобные - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
CC BY-SA 4.0 / DrewHeath / Group of Morchella esculenta found in Knox County, Illinois in May 2020 / Cropped image
Сморчки съедобные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сморчки, печень трески и яичный желток - одни из лидеров по содержанию витамина D, являющегося основой здоровых костей и крепкого иммунитета, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской "области Людмила Сухорукова.
"Мало кто знает, что витамин D содержится в первых весенних грибах – сморчках. Этот продукт – один из лидеров по содержанию витамина D: 5,1 микрограмма на 100 граммов (51% суточной потребности). Его обгоняют только печень трески, некоторые виды рыб, яичный желток и грибы-лисички", - сказала Сухорукова.
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Однако врач напомнила, что сморчки в России считаются условно-съедобными грибами, их можно употреблять в пищу только после длительной термической обработки.
"К счастью, витамин D весьма устойчив и при нагревании его уровень почти не снижается. Витамин D жирорастворимый, и для его усвоения нужны жиры, поэтому сморчки хорошо сочетаются со сметаной. А чтобы положительный эффект, оказываемый витамином D на кости, был заметен, можно в блюдо добавить яйца, так как в них много кальция и фосфора", - рассказала Сухорукова.
Врач отметила, что витамин D оказывает положительное влияние на здоровье костей и обеспечивает крепкий иммунитет. Без него в организме начинаются хронические воспалительные процессы, которые могут привести к закупорке артерий, ухудшению резистентности к инсулину и даже увеличению веса.
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