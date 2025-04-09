https://ria.ru/20250409/prigovor-2010356187.html

Россиянин получил срок за попытку продажи компонентов атомных подлодок

Россиянин получил срок за попытку продажи компонентов атомных подлодок - РИА Новости, 09.04.2025

Россиянин получил срок за попытку продажи компонентов атомных подлодок

Суд в Москве вынес приговор мужчине, который хотел продать за границу компоненты, использующиеся для производства ракетных комплексов и подводных лодок в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T23:35:00+03:00

2025-04-09T23:35:00+03:00

2025-04-09T23:35:00+03:00

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

технологии

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Суд в Москве вынес приговор мужчине, который хотел продать за границу компоненты, использующиеся для производства ракетных комплексов и подводных лодок в ядерном исполнении, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, мужчина разместил в интернете объявления о продаже в России и за её пределами продукции военного назначения - датчиков, относящихся к оборудованию, которое может быть использовано при создании военной техники, и электромеханизмов, которые используются в составе изделий ракетных комплексов подводных лодок, имеющих как ядерное, так и безъядерное исполнение. Согласно проведенной экспертизе, данные компоненты могут использоваться для производства средств доставки оружия массового поражения. Факт продажи выявили сотрудники ФСБ, в рамках оперативного эксперимента они получили данные изделия в обмен на муляжи денежных средств, при этом, по легенде, товар должен был покинуть Россию, а покупателем являлся представитель иностранной коммерческой организации. Мужчину задержали, ему было предъявлено обвинение по двум эпизодам приготовления к контрабанде через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники и средств доставки оружия массового поражения. Уже в ходе судебного разбирательства гражданин полностью признал вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений. В то же время, как указала его защита, целью сделки была денежная выгода, обвиняемый не хотел заниматься отгрузкой изделий за пределы таможенной границы, неоднократно предлагал контрагенту самостоятельно заняться этим вопросом. Сами же компоненты были произведены в восьмидесятых годах, их срок хранения истек, поэтому обвиняемый полагал, что они не могут использоваться в военной технике, подчеркивал защитник. Тушинский суд Москвы приговорил мужчину к 4 годам колонии общего режима, Мосгорсуд в середине марта внес в приговор незначительные изменения, оставив срок в силе.

https://ria.ru/20250225/bashkiriya-2001464469.html

https://ria.ru/20250218/gosizmena-1999983737.html

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россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, технологии