https://ria.ru/20250409/prigovor-2010300614.html

Экс-совладельца "Азбуки вкуса" приговорили к сроку за мошенничество

Экс-совладельца "Азбуки вкуса" приговорили к сроку за мошенничество - РИА Новости, 09.04.2025

Экс-совладельца "Азбуки вкуса" приговорили к сроку за мошенничество

Пресненский суд Москвы приговорил экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского к восьми годам лишения свободы за мошенничество, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:58:00+03:00

2025-04-09T16:58:00+03:00

2025-04-09T17:49:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского к восьми годам лишения свободы за мошенничество, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Якубовскому наказание в виде восьми лет лишения свободы", — огласила приговор судья.Помимо этого, другому фигуранту дела, Светлане Безруковой, назначили пять лет колонии общего режима. В свою очередь, Павлу Масловскому по совокупности с уже вынесенным приговором дали 13,5 года колонии.Как уточняется, обвинение запрашивало для Якубовского 9,5 года колонии, а также штраф в размере более миллиарда рублей.По данным следствия, мужчина, будучи совладельцем кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, стал соучастником хищения 126 миллионов долларов. По делу также проходят бывший гендиректор дочерней компании холдинга — ООО "ППФИН Холдинг" — Светлана Безрукова и экс-соучредитель V.M.H.Y. Павел Масловский. Материалы выделили из "большого" дела о махинациях со средствами инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited.Кирилл Якубовский с 2008 года являлся совладельцем холдинга, владеющего сетью премиальных продуктовых магазинов "Азбука вкуса". В 2014 году он отказался от своей доли в сети как магазинов, так и кофеен "Кофе хауз".

https://ria.ru/20250327/rusagro-2007696910.html

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москва, происшествия, коммерческая недвижимость, азбука вкуса, россия