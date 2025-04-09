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Экс-совладельца "Азбуки вкуса" приговорили к сроку за мошенничество
Экс-совладельца "Азбуки вкуса" приговорили к сроку за мошенничество - РИА Новости, 09.04.2025
Экс-совладельца "Азбуки вкуса" приговорили к сроку за мошенничество
Пресненский суд Москвы приговорил экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского к восьми годам лишения свободы за мошенничество, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:58:00+03:00
2025-04-09T16:58:00+03:00
2025-04-09T17:49:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского к восьми годам лишения свободы за мошенничество, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Якубовскому наказание в виде восьми лет лишения свободы", — огласила приговор судья.Помимо этого, другому фигуранту дела, Светлане Безруковой, назначили пять лет колонии общего режима. В свою очередь, Павлу Масловскому по совокупности с уже вынесенным приговором дали 13,5 года колонии.Как уточняется, обвинение запрашивало для Якубовского 9,5 года колонии, а также штраф в размере более миллиарда рублей.По данным следствия, мужчина, будучи совладельцем кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, стал соучастником хищения 126 миллионов долларов. По делу также проходят бывший гендиректор дочерней компании холдинга — ООО "ППФИН Холдинг" — Светлана Безрукова и экс-соучредитель V.M.H.Y. Павел Масловский. Материалы выделили из "большого" дела о махинациях со средствами инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited.Кирилл Якубовский с 2008 года являлся совладельцем холдинга, владеющего сетью премиальных продуктовых магазинов "Азбука вкуса". В 2014 году он отказался от своей доли в сети как магазинов, так и кофеен "Кофе хауз".
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москва, происшествия, коммерческая недвижимость, азбука вкуса, россия
Москва, Происшествия, Коммерческая недвижимость, Азбука вкуса, Россия
Экс-совладельца "Азбуки вкуса" приговорили к сроку за мошенничество
Экс-совладельца Азбуки вкуса Якубовского приговорили к 8 годам за мошенничество
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского к восьми годам лишения свободы за мошенничество, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Назначить Якубовскому наказание в виде восьми лет лишения свободы", — огласила приговор судья.
Помимо этого, другому фигуранту дела, Светлане Безруковой, назначили пять лет колонии общего режима. В свою очередь, Павлу Масловскому по совокупности с уже вынесенным приговором дали 13,5 года колонии.
Как уточняется, обвинение запрашивало для Якубовского 9,5 года колонии, а также штраф в размере более миллиарда рублей.
По данным следствия, мужчина, будучи совладельцем кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, стал соучастником хищения 126 миллионов долларов. По делу также проходят бывший гендиректор дочерней компании холдинга — ООО "ППФИН Холдинг" — Светлана Безрукова и экс-соучредитель V.M.H.Y. Павел Масловский. Материалы выделили из "большого" дела о махинациях со средствами инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited.
Кирилл Якубовский с 2008 года являлся совладельцем холдинга, владеющего сетью премиальных продуктовых магазинов "Азбука вкуса
". В 2014 году он отказался от своей доли в сети как магазинов, так и кофеен "Кофе хауз".