https://ria.ru/20250409/pridnestrove-2010170486.html

В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 9 мая

В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 9 мая - РИА Новости, 09.04.2025

В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 9 мая

Депутаты парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду единогласно утвердили указ главы ПМР Вадима Красносельского от 3 апреля о... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T09:57:00+03:00

2025-04-09T09:57:00+03:00

2025-04-09T10:14:00+03:00

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приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Депутаты парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду единогласно утвердили указ главы ПМР Вадима Красносельского от 3 апреля о продлении чрезвычайного экономического положения в регионе, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.Режим ЧП в экономике продлен на 30 суток, до 9 мая 2025 года включительно.В пояснительной записке отмечается, что решение принято "в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, повлекшим возникновение тяжелого общеэкономического кризиса, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения".Режим чрезвычайного экономического положения в экономике в Приднестровье действует с 11 декабря 2024 года, действие особого правового режима на территории республики продлевается уже четвертый раз.

https://ria.ru/20250311/pridnestrove-2004213510.html

приднестровская молдавская республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, приднестровская молдавская республика