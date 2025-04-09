В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 9 мая
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике до 9 мая
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПамятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе
Памятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Депутаты парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду единогласно утвердили указ главы ПМР Вадима Красносельского от 3 апреля о продлении чрезвычайного экономического положения в регионе, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
Режим ЧП в экономике продлен на 30 суток, до 9 мая 2025 года включительно.
В пояснительной записке отмечается, что решение принято "в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, повлекшим возникновение тяжелого общеэкономического кризиса, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения".
Режим чрезвычайного экономического положения в экономике в Приднестровье действует с 11 декабря 2024 года, действие особого правового режима на территории республики продлевается уже четвертый раз.