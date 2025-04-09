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В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 9 мая - РИА Новости, 09.04.2025
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09:57 09.04.2025 (обновлено: 10:14 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/pridnestrove-2010170486.html
В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 9 мая
В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 9 мая - РИА Новости, 09.04.2025
В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 9 мая
Депутаты парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду единогласно утвердили указ главы ПМР Вадима Красносельского от 3 апреля о... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T09:57:00+03:00
2025-04-09T10:14:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Депутаты парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду единогласно утвердили указ главы ПМР Вадима Красносельского от 3 апреля о продлении чрезвычайного экономического положения в регионе, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.Режим ЧП в экономике продлен на 30 суток, до 9 мая 2025 года включительно.В пояснительной записке отмечается, что решение принято "в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, повлекшим возникновение тяжелого общеэкономического кризиса, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения".Режим чрезвычайного экономического положения в экономике в Приднестровье действует с 11 декабря 2024 года, действие особого правового режима на территории республики продлевается уже четвертый раз.
https://ria.ru/20250311/pridnestrove-2004213510.html
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в мире, приднестровская молдавская республика
В мире, Приднестровская Молдавская Республика
В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 9 мая

Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике до 9 мая

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПамятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе
Памятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Памятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Депутаты парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду единогласно утвердили указ главы ПМР Вадима Красносельского от 3 апреля о продлении чрезвычайного экономического положения в регионе, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
Режим ЧП в экономике продлен на 30 суток, до 9 мая 2025 года включительно.
В пояснительной записке отмечается, что решение принято "в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, повлекшим возникновение тяжелого общеэкономического кризиса, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения".
Режим чрезвычайного экономического положения в экономике в Приднестровье действует с 11 декабря 2024 года, действие особого правового режима на территории республики продлевается уже четвертый раз.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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