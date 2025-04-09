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Премьер Японии заявил о потенциале оборонного сотрудничества с НАТО - РИА Новости, 09.04.2025
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16:22 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/premer-2010285836.html
Премьер Японии заявил о потенциале оборонного сотрудничества с НАТО
Премьер Японии заявил о потенциале оборонного сотрудничества с НАТО - РИА Новости, 09.04.2025
Премьер Японии заявил о потенциале оборонного сотрудничества с НАТО
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что видит большой потенциал в развитии РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:22:00+03:00
2025-04-09T16:22:00+03:00
в мире
япония
украина
токио
сигэру исиба
марк рютте
гэн накатани
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ТОКИО, 9 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что видит большой потенциал в развитии оборонно-промышленного сотрудничества НАТО и Японии. "В последние годы сотрудничество между Японией и НАТО быстро развивается. Наша структура обмена информацией была укреплена, продвигается совместное участие в учениях, в январе был назначен посол в миссию Японии при НАТО. Мы считаем, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения оборонно-промышленного сотрудничества", - сказал Исиба. Также премьер Исиба отметил, что стороны договорились выпустить совместное заявление, в котором они подтверждают, что "партнерство Японии и НАТО стратегически важно для обоих регионов – Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского". Ранее агентство Киодо сообщало, что на встрече было достигнуто общее понимание необходимости ускорения сотрудничества в разработке технологий двойного назначения. Марк Рютте находится с визитом в Японии. Во вторник у него состоялась встреча с министром обороны Японии Гэном Накатани, в ходе которой японский министр заявил о готовности участвовать в деятельности НАТО по оказанию помощи Украине в виде проведения военных учений и поставках оборудования. Также стороны подтвердили намерение продвигать сотрудничество в рамках "Плана индивидуального партнерства Японии и НАТО (ITPP)" в области космического и киберпространства и в области противодействия ложной информации. Во вторник Рютте посетил базу военно-морских сил самообороны Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава, поднялся на новейший японский фрегат "Могами", а также выслушал объяснения военнослужащих относительно подводных беспилотников, которые занимаются поиском мин. Он также выразил желание продвигать сотрудничество НАТО и Японии в области военной промышленности.
https://ria.ru/20250408/japonija-2010059731.html
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в мире, япония, украина, токио, сигэру исиба, марк рютте, гэн накатани, нато
В мире, Япония, Украина, Токио, Сигэру Исиба, Марк Рютте, Гэн Накатани, НАТО
Премьер Японии заявил о потенциале оборонного сотрудничества с НАТО

Исиба заявил о потенциале в развитии оборонного сотрудничества с НАТО

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Сигэру Исиба
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Архивное фото
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ТОКИО, 9 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что видит большой потенциал в развитии оборонно-промышленного сотрудничества НАТО и Японии.
"В последние годы сотрудничество между Японией и НАТО быстро развивается. Наша структура обмена информацией была укреплена, продвигается совместное участие в учениях, в январе был назначен посол в миссию Японии при НАТО. Мы считаем, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения оборонно-промышленного сотрудничества", - сказал Исиба.
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Также премьер Исиба отметил, что стороны договорились выпустить совместное заявление, в котором они подтверждают, что "партнерство Японии и НАТО стратегически важно для обоих регионов – Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского".
Ранее агентство Киодо сообщало, что на встрече было достигнуто общее понимание необходимости ускорения сотрудничества в разработке технологий двойного назначения.
Марк Рютте находится с визитом в Японии. Во вторник у него состоялась встреча с министром обороны Японии Гэном Накатани, в ходе которой японский министр заявил о готовности участвовать в деятельности НАТО по оказанию помощи Украине в виде проведения военных учений и поставках оборудования. Также стороны подтвердили намерение продвигать сотрудничество в рамках "Плана индивидуального партнерства Японии и НАТО (ITPP)" в области космического и киберпространства и в области противодействия ложной информации.
Во вторник Рютте посетил базу военно-морских сил самообороны Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава, поднялся на новейший японский фрегат "Могами", а также выслушал объяснения военнослужащих относительно подводных беспилотников, которые занимаются поиском мин. Он также выразил желание продвигать сотрудничество НАТО и Японии в области военной промышленности.
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В миреЯпонияУкраинаТокиоСигэру ИсибаМарк РюттеГэн НакатаниНАТО
 
 
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