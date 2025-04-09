Премьер Японии заявил о потенциале оборонного сотрудничества с НАТО
Исиба заявил о потенциале в развитии оборонного сотрудничества с НАТО
© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Сигэру Исиба
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Архивное фото
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ТОКИО, 9 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что видит большой потенциал в развитии оборонно-промышленного сотрудничества НАТО и Японии.
"В последние годы сотрудничество между Японией и НАТО быстро развивается. Наша структура обмена информацией была укреплена, продвигается совместное участие в учениях, в январе был назначен посол в миссию Японии при НАТО. Мы считаем, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения оборонно-промышленного сотрудничества", - сказал Исиба.
Также премьер Исиба отметил, что стороны договорились выпустить совместное заявление, в котором они подтверждают, что "партнерство Японии и НАТО стратегически важно для обоих регионов – Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского".
Ранее агентство Киодо сообщало, что на встрече было достигнуто общее понимание необходимости ускорения сотрудничества в разработке технологий двойного назначения.
Марк Рютте находится с визитом в Японии. Во вторник у него состоялась встреча с министром обороны Японии Гэном Накатани, в ходе которой японский министр заявил о готовности участвовать в деятельности НАТО по оказанию помощи Украине в виде проведения военных учений и поставках оборудования. Также стороны подтвердили намерение продвигать сотрудничество в рамках "Плана индивидуального партнерства Японии и НАТО (ITPP)" в области космического и киберпространства и в области противодействия ложной информации.
Во вторник Рютте посетил базу военно-морских сил самообороны Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава, поднялся на новейший японский фрегат "Могами", а также выслушал объяснения военнослужащих относительно подводных беспилотников, которые занимаются поиском мин. Он также выразил желание продвигать сотрудничество НАТО и Японии в области военной промышленности.