https://ria.ru/20250409/premer-2010285836.html

Премьер Японии заявил о потенциале оборонного сотрудничества с НАТО

Премьер Японии заявил о потенциале оборонного сотрудничества с НАТО - РИА Новости, 09.04.2025

Премьер Японии заявил о потенциале оборонного сотрудничества с НАТО

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что видит большой потенциал в развитии РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:22:00+03:00

2025-04-09T16:22:00+03:00

2025-04-09T16:22:00+03:00

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ТОКИО, 9 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что видит большой потенциал в развитии оборонно-промышленного сотрудничества НАТО и Японии. "В последние годы сотрудничество между Японией и НАТО быстро развивается. Наша структура обмена информацией была укреплена, продвигается совместное участие в учениях, в январе был назначен посол в миссию Японии при НАТО. Мы считаем, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения оборонно-промышленного сотрудничества", - сказал Исиба. Также премьер Исиба отметил, что стороны договорились выпустить совместное заявление, в котором они подтверждают, что "партнерство Японии и НАТО стратегически важно для обоих регионов – Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского". Ранее агентство Киодо сообщало, что на встрече было достигнуто общее понимание необходимости ускорения сотрудничества в разработке технологий двойного назначения. Марк Рютте находится с визитом в Японии. Во вторник у него состоялась встреча с министром обороны Японии Гэном Накатани, в ходе которой японский министр заявил о готовности участвовать в деятельности НАТО по оказанию помощи Украине в виде проведения военных учений и поставках оборудования. Также стороны подтвердили намерение продвигать сотрудничество в рамках "Плана индивидуального партнерства Японии и НАТО (ITPP)" в области космического и киберпространства и в области противодействия ложной информации. Во вторник Рютте посетил базу военно-морских сил самообороны Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава, поднялся на новейший японский фрегат "Могами", а также выслушал объяснения военнослужащих относительно подводных беспилотников, которые занимаются поиском мин. Он также выразил желание продвигать сотрудничество НАТО и Японии в области военной промышленности.

https://ria.ru/20250408/japonija-2010059731.html

https://ria.ru/20250305/yaponiya-2003116282.html

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в мире, япония, украина, токио, сигэру исиба, марк рютте, гэн накатани, нато