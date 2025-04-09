https://ria.ru/20250409/predupredili-2010145862.html

"Помним Сталинград": в США предупредили Европу о конфликте с Россией

"Помним Сталинград": в США предупредили Европу о конфликте с Россией - РИА Новости, 09.04.2025

"Помним Сталинград": в США предупредили Европу о конфликте с Россией

США пристально следят за ситуацией в Европе, но поддерживать конфликт НАТО и России не станут, заявил бывший советник президента США Стив Бэннон в интервью... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T05:36:00+03:00

2025-04-09T05:36:00+03:00

2025-04-09T11:48:00+03:00

в мире

сша

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кир стармер

украина

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МОСКВА, 09 апр — РИА Новости. США пристально следят за ситуацией в Европе, но поддерживать конфликт НАТО и России не станут, заявил бывший советник президента США Стив Бэннон в интервью каналу GBNews."Мы следим за ситуацией, но если вы решите повоевать с Россией — попробуйте, но мы прекрасно помним Сталинград и Курск", — сказал он.Бывший советник президента США также отметил, что в Европе совершенно не следят за военными расходами и не осознают масштаб финансовых проблем."Он (премьер-министр Великобритании Кир Стармер. — Прим. ред.) говорит об отправке 30 тысяч солдат на Украину, это бред. Он просто хочет казаться новым Черчиллем. У вас большие финансовые проблемы, их нужно срочно решать. Иначе придет МВФ, и вы станете вечными должниками", — заключил Бэннон.Агентство Bloomberg передавало, что Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранных миротворцев страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать факты на земле.

https://ria.ru/20250407/makron-2009738620.html

https://ria.ru/20250331/davlenie-2008344925.html

https://ria.ru/20250408/rossiya-2009916574.html

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в мире, сша, россия, стив бэннон, кир стармер, украина