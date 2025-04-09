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Площадь пожара в московском роддоме составила 50 квадратных метров - РИА Новости, 09.04.2025
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08:19 09.04.2025 (обновлено: 10:42 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/pozhar-2010155839.html
Площадь пожара в московском роддоме составила 50 квадратных метров
Площадь пожара в московском роддоме составила 50 квадратных метров - РИА Новости, 09.04.2025
Площадь пожара в московском роддоме составила 50 квадратных метров
Площадь пожара в роддоме на востоке Москвы составила 50 квадратных метров, спасены 39 человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:19:00+03:00
2025-04-09T10:42:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Площадь пожара в роддоме на востоке Москвы составила 50 квадратных метров, спасены 39 человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Ранее ведомство сообщило, что пожар вспыхнул в семиэтажном административном здании. Позднее открытое горение было ликвидировано. Ведомство уточнило, что пожарные спасли 29 человек из задымленный зоны на 7-м этаже роддома, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы. "Площадь пожара в Москве составила 50 квадратных метров. Спасены 39 человек, из них 6 человек по автолестнице", - говорится в сообщении.
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Кадры эвакуации с места пожара в московском роддоме
Кадры эвакуации с места пожара в московском роддоме
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в московском роддоме составила 50 квадратных метров

МЧС: площадь пожара в роддоме на востоке Москвы составила 50 квадратных метров

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Площадь пожара в роддоме на востоке Москвы составила 50 квадратных метров, спасены 39 человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Ранее ведомство сообщило, что пожар вспыхнул в семиэтажном административном здании. Позднее открытое горение было ликвидировано. Ведомство уточнило, что пожарные спасли 29 человек из задымленный зоны на 7-м этаже роддома, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы.
"Площадь пожара в Москве составила 50 квадратных метров. Спасены 39 человек, из них 6 человек по автолестнице", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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