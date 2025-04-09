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Площадь пожара в московском роддоме составила 50 квадратных метров

Площадь пожара в московском роддоме составила 50 квадратных метров - РИА Новости, 09.04.2025

Площадь пожара в московском роддоме составила 50 квадратных метров

Площадь пожара в роддоме на востоке Москвы составила 50 квадратных метров, спасены 39 человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:19:00+03:00

2025-04-09T08:19:00+03:00

2025-04-09T10:42:00+03:00

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Площадь пожара в роддоме на востоке Москвы составила 50 квадратных метров, спасены 39 человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Ранее ведомство сообщило, что пожар вспыхнул в семиэтажном административном здании. Позднее открытое горение было ликвидировано. Ведомство уточнило, что пожарные спасли 29 человек из задымленный зоны на 7-м этаже роддома, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы. "Площадь пожара в Москве составила 50 квадратных метров. Спасены 39 человек, из них 6 человек по автолестнице", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры эвакуации с места пожара в московском роддоме Кадры эвакуации с места пожара в московском роддоме 2025-04-09T08:19 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)