https://ria.ru/20250409/pozhar-2010153141.html
Пожар в роддоме в Москве ликвидировали
Пожар в роддоме в Москве ликвидировали - РИА Новости, 09.04.2025
Пожар в роддоме в Москве ликвидировали
Пожар в роддоме на востоке Москвы ликвидирован, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:47:00+03:00
2025-04-09T07:47:00+03:00
2025-04-09T13:03:00+03:00
происшествия
москва
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пожар в роддоме на востоке Москвы ликвидирован, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщило, что пожар вспыхнул в семиэтажном административном здании на юго-востоке Москвы, предварительно, людей на горящем этаже нет. Позднее открытое горение было ликвидировано. Ведомство уточнило, что пожарные спасли 29 человек из задымленный зоны на 7-м этаже роддома, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы. "Пожар в Москве ликвидирован. Площадь уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009212632.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в роддоме в Москве ликвидировали
МЧС: пожар в роддоме на востоке Москвы ликвидировали, пострадавших нет