https://ria.ru/20250409/pozhar-2010153141.html

Пожар в роддоме в Москве ликвидировали

Пожар в роддоме в Москве ликвидировали - РИА Новости, 09.04.2025

Пожар в роддоме в Москве ликвидировали

Пожар в роддоме на востоке Москвы ликвидирован, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:47:00+03:00

2025-04-09T07:47:00+03:00

2025-04-09T13:03:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пожар в роддоме на востоке Москвы ликвидирован, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщило, что пожар вспыхнул в семиэтажном административном здании на юго-востоке Москвы, предварительно, людей на горящем этаже нет. Позднее открытое горение было ликвидировано. Ведомство уточнило, что пожарные спасли 29 человек из задымленный зоны на 7-м этаже роддома, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы. "Пожар в Москве ликвидирован. Площадь уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250403/pozhar-2009212632.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)