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В Китае вспыхнул пожар в доме престарелых, есть погибшие - РИА Новости, 09.04.2025
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05:59 09.04.2025 (обновлено: 06:17 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/pozhar-2010146903.html
В Китае вспыхнул пожар в доме престарелых, есть погибшие
В Китае вспыхнул пожар в доме престарелых, есть погибшие - РИА Новости, 09.04.2025
В Китае вспыхнул пожар в доме престарелых, есть погибшие
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Пожар произошел в доме престарелых на севере Китая, 20 человек погибли, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T05:59:00+03:00
2025-04-09T06:17:00+03:00
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Пожар произошел в доме престарелых на севере Китая, 20 человек погибли, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.По информации агентства, пожар произошел во вторник в 21.00 местного времени (16.00 мск) в уезде Лунхуа городского округа Чэндэ провинции Хэбэй."По предварительным данным, по состоянию на 3.00 9 апреля (22.00 мск вторника - ред.) в результате пожара погибли 20 человек", - говорится в сообщении.Сообщается, что остальные пожилые люди переведены в ближайшую больницу для дальнейшего наблюдения и лечения.Причина пожара выясняется.
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в мире, китай, хэбэй
В мире, Китай, Хэбэй
В Китае вспыхнул пожар в доме престарелых, есть погибшие

При пожаре в доме престарелых на севере Китая погибли 20 человек

© AP Photo / Ng Han GuanПожарный расчет в Китае
Пожарный расчет в Китае - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Пожарный расчет в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Пожар произошел в доме престарелых на севере Китая, 20 человек погибли, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
По информации агентства, пожар произошел во вторник в 21.00 местного времени (16.00 мск) в уезде Лунхуа городского округа Чэндэ провинции Хэбэй.
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"По предварительным данным, по состоянию на 3.00 9 апреля (22.00 мск вторника - ред.) в результате пожара погибли 20 человек", - говорится в сообщении.
Сообщается, что остальные пожилые люди переведены в ближайшую больницу для дальнейшего наблюдения и лечения.
Причина пожара выясняется.
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