https://ria.ru/20250409/pozhar-2010146903.html

В Китае вспыхнул пожар в доме престарелых, есть погибшие

В Китае вспыхнул пожар в доме престарелых, есть погибшие - РИА Новости, 09.04.2025

В Китае вспыхнул пожар в доме престарелых, есть погибшие

ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Пожар произошел в доме престарелых на севере Китая, 20 человек погибли, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T05:59:00+03:00

2025-04-09T05:59:00+03:00

2025-04-09T06:17:00+03:00

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Пожар произошел в доме престарелых на севере Китая, 20 человек погибли, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.По информации агентства, пожар произошел во вторник в 21.00 местного времени (16.00 мск) в уезде Лунхуа городского округа Чэндэ провинции Хэбэй."По предварительным данным, по состоянию на 3.00 9 апреля (22.00 мск вторника - ред.) в результате пожара погибли 20 человек", - говорится в сообщении.Сообщается, что остальные пожилые люди переведены в ближайшую больницу для дальнейшего наблюдения и лечения.Причина пожара выясняется.

https://ria.ru/20250329/gannover-2008184558.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, хэбэй