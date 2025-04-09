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Посол прокомментировал решение ЕС о милитаризации экономики - РИА Новости, 09.04.2025
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07:56 09.04.2025 (обновлено: 10:46 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/posol-2010154157.html
Посол прокомментировал решение ЕС о милитаризации экономики
Посол прокомментировал решение ЕС о милитаризации экономики - РИА Новости, 09.04.2025
Посол прокомментировал решение ЕС о милитаризации экономики
НАТО может потерять экономический смысл для Вашингтона, альянс может развалиться в условиях "транзакционной дипломатии" президента США Дональда Трампа в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:56:00+03:00
2025-04-09T10:46:00+03:00
сша
европа
дональд трамп
александр яковенко
нато
евросоюз
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. НАТО может потерять экономический смысл для Вашингтона, альянс может развалиться в условиях "транзакционной дипломатии" президента США Дональда Трампа в контексте решения Европы о милитаризации своей экономики, написал в статье для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Он обратил внимание на решение стран Европейского союза и Великобритании о милитаризации экономики, создание в ЕС фонда на эти нужды. "Расчет строится на том, что восстановление ВПК послужит средством развития высокотехнологичного сектора. Но здесь могут помешать высокие цены на энергоносители, жесткие условия кредитования и торговые ограничения на европейский экспорт. К тому же, пока существует НАТО, европейским союзникам США придется приобретать американские вооружения, что уже заложено в самой структуре военных закупок и планировании альянса. Попытки что-либо резко поменять в этих вопросах чреваты тем, что НАТО потеряет экономический смысл для Вашингтона и спровоцирует развал альянса в условиях "транзакционной дипломатии" Трампа", - написал Яковенко.
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сша, европа, дональд трамп, александр яковенко, нато, евросоюз
США, Европа, Дональд Трамп, Александр Яковенко, НАТО, Евросоюз
Посол прокомментировал решение ЕС о милитаризации экономики

Посол Яковенко: НАТО может потерять экономический смысл из-за политики Трампа

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. НАТО может потерять экономический смысл для Вашингтона, альянс может развалиться в условиях "транзакционной дипломатии" президента США Дональда Трампа в контексте решения Европы о милитаризации своей экономики, написал в статье для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
Он обратил внимание на решение стран Европейского союза и Великобритании о милитаризации экономики, создание в ЕС фонда на эти нужды.
"Расчет строится на том, что восстановление ВПК послужит средством развития высокотехнологичного сектора. Но здесь могут помешать высокие цены на энергоносители, жесткие условия кредитования и торговые ограничения на европейский экспорт. К тому же, пока существует НАТО, европейским союзникам США придется приобретать американские вооружения, что уже заложено в самой структуре военных закупок и планировании альянса. Попытки что-либо резко поменять в этих вопросах чреваты тем, что НАТО потеряет экономический смысл для Вашингтона и спровоцирует развал альянса в условиях "транзакционной дипломатии" Трампа", - написал Яковенко.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Стало известно, во что обойдется увеличение трат стран ЕС на НАТО
18 марта, 07:29
 
СШАЕвропаДональд ТрампАлександр ЯковенкоНАТОЕвросоюз
 
 
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