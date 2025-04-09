https://ria.ru/20250409/poshliny-2010240364.html

Захарова прокомментировала пошлины США против "островов пингвинов"

Захарова прокомментировала пошлины США против "островов пингвинов" - РИА Новости, 09.04.2025

Захарова прокомментировала пошлины США против "островов пингвинов"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать введение новых тарифов США, в том числе в отношении населённых... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:26:00+03:00

2025-04-09T14:26:00+03:00

2025-04-09T14:26:00+03:00

сша

россия

китай

дональд трамп

мария захарова

введение трампом пошлин на импорт

экономика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать введение новых тарифов США, в том числе в отношении населённых пингвинами и тюленями островов Херд и Макдональд, задала вопрос: где все были раньше, когда элиты США относились к заселённым людьми территориям, как к местам, где проживают только тюлени и пингвины. "Мне хочется спросить у всех тех, кто сейчас либо с усмешкой, либо с недопониманием комментирует введение американских пошлин в отношении тех территорий, который населены только тюленями и пингвинами: а где же все были раньше, когда много лет, если не десятилетий США относились к заселённым людьми территориям, странам, государствам как к местам, где проживают только тюлени и пингвины?" - сказала она в ходе брифинга. Она добавила, что, к сожалению, это идеология многих представителей американских элит - относиться, как к тюленям и пингвинам, к людям, не видя проблем, трагедий, не осознавая, какое разрушение они наносят своими незаконными, нелегитимными, а порой даже преступными телодвижениями, санкциями, торговыми войнами. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени. Как сообщал телеканал Fox News, США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.

https://ria.ru/20250409/usa-2010200603.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

сша

россия

китай

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, китай, дональд трамп, мария захарова, введение трампом пошлин на импорт, экономика