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Захарова прокомментировала пошлины США против "островов пингвинов" - РИА Новости, 09.04.2025
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14:26 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/poshliny-2010240364.html
Захарова прокомментировала пошлины США против "островов пингвинов"
Захарова прокомментировала пошлины США против "островов пингвинов" - РИА Новости, 09.04.2025
Захарова прокомментировала пошлины США против "островов пингвинов"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать введение новых тарифов США, в том числе в отношении населённых... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:26:00+03:00
2025-04-09T14:26:00+03:00
сша
россия
китай
дональд трамп
мария захарова
введение трампом пошлин на импорт
экономика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать введение новых тарифов США, в том числе в отношении населённых пингвинами и тюленями островов Херд и Макдональд, задала вопрос: где все были раньше, когда элиты США относились к заселённым людьми территориям, как к местам, где проживают только тюлени и пингвины. "Мне хочется спросить у всех тех, кто сейчас либо с усмешкой, либо с недопониманием комментирует введение американских пошлин в отношении тех территорий, который населены только тюленями и пингвинами: а где же все были раньше, когда много лет, если не десятилетий США относились к заселённым людьми территориям, странам, государствам как к местам, где проживают только тюлени и пингвины?" - сказала она в ходе брифинга. Она добавила, что, к сожалению, это идеология многих представителей американских элит - относиться, как к тюленям и пингвинам, к людям, не видя проблем, трагедий, не осознавая, какое разрушение они наносят своими незаконными, нелегитимными, а порой даже преступными телодвижениями, санкциями, торговыми войнами. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени. Как сообщал телеканал Fox News, США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.
https://ria.ru/20250409/usa-2010200603.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html
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сша, россия, китай, дональд трамп, мария захарова, введение трампом пошлин на импорт, экономика
США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Мария Захарова, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
Захарова прокомментировала пошлины США против "островов пингвинов"

Захарова: элиты США относятся к территориям с людьми как к островам с пингвинами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать введение новых тарифов США, в том числе в отношении населённых пингвинами и тюленями островов Херд и Макдональд, задала вопрос: где все были раньше, когда элиты США относились к заселённым людьми территориям, как к местам, где проживают только тюлени и пингвины.
"Мне хочется спросить у всех тех, кто сейчас либо с усмешкой, либо с недопониманием комментирует введение американских пошлин в отношении тех территорий, который населены только тюленями и пингвинами: а где же все были раньше, когда много лет, если не десятилетий США относились к заселённым людьми территориям, странам, государствам как к местам, где проживают только тюлени и пингвины?" - сказала она в ходе брифинга.
Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после подписания указа о введении взаимных пошлин на импорт - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Захарова объяснила, что значит решение США по тарифам
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Она добавила, что, к сожалению, это идеология многих представителей американских элит - относиться, как к тюленям и пингвинам, к людям, не видя проблем, трагедий, не осознавая, какое разрушение они наносят своими незаконными, нелегитимными, а порой даже преступными телодвижениями, санкциями, торговыми войнами.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени. Как сообщал телеканал Fox News, США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Что стоит за тарифной политикой Трампа
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СШАРоссияКитайДональд ТрампМария ЗахароваВведение Трампом пошлин на импортЭкономика
 
 
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