https://ria.ru/20250409/poshliny-2010149188.html

Эксперт рассказал о шансе России торговать без санкционных издержек

Эксперт рассказал о шансе России торговать без санкционных издержек - РИА Новости, 09.04.2025

Эксперт рассказал о шансе России торговать без санкционных издержек

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт из других стран создают шанс для России в торговле с партнерами из разных стран, прежде всего... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:00:00+03:00

2025-04-09T07:00:00+03:00

2025-04-09T07:01:00+03:00

экономика

россия

сша

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт из других стран создают шанс для России в торговле с партнерами из разных стран, прежде всего государств Глобального Юга, без издержек, связанных с посредниками и санкционным давлением, сказал РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%, эти пошлины вступят в силу со среды. "И у нас появляется шанс для нормальной кооперации со странами Глобального Юга, появляется возможность расширять свое производство. И что касается базовых товаров, почему санкции не работают или работают в неполной мере - потому что Россия была встроена в 38% глобальных цепочек создания стоимости именно на уровне базовых материалов. Нас не выключить, эти материалы все равно будут. Мы потеряем немножко в ценах на сырье, в ценах на металлы, я думаю, не потеряем в ценах на продовольствие, но все издержки, связанные с цепочками посредников, с тем, что очень многие страны участвовали в санкционной войне против России, а теперь они сами на себе, на своей шкуре это ощутят, вот эти издержки исчезнут", - сказал Лосев. Эксперт выразил уверенность, что в дальнейшем сотрудничество России с Китаем будет расти. Если ранее китайские партнеры могли, по сути, участвовать в антироссийских санкциях, чтобы сохранить для себя доступ на гигантский американский прибыльный рынок, то сейчас, после введенных пошлин, все встает на свои места, отметил Лосев. Учитывая сырьевой характер экспорта, потери России будут связаны с неизбежным падением спроса и цен на сырье, отметил эксперт. Тем не менее, Россия, как производитель стратегической сырьевой продукции, обеспечивающей потребности в энергии, удобрениях и продовольствии, пострадает существенно меньше, чем экспортеры высокотехнологической продукции, отметил он. "Давайте поймем, что на планете Земля восемь миллиардов человек. То, что мы поставляем на мировой рынок, это не автомобили, к сожалению, не самолеты, не высокотехнологичное производство. Но мы поставляем базовые вещи, без которых человечество не справится. Это энергоносители, это металлы, это продовольствие и удобрения. Восемь миллиардов человек должны согреваться, куда-то ездить, что-то есть", - сказал эксперт. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении государств АСЕАН США ввели высокие тарифы: в отношении Камбоджи - 49%, Лаоса - 48%, Вьетнама и Мьянмы - 46%, Таиланда - 36%, Индонезии - 32%, Малайзии - 24%. Относительно низкая ставка только у Филиппин - 17%.

https://ria.ru/20250406/poshliny-2009599573.html

https://ria.ru/20250404/voyna-2009368634.html

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сша

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экономика, россия, сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт