https://ria.ru/20250409/poshliny-2010130784.html

В США вступают в силу индивидуальные повышенные пошлины для 57 стран

В США вступают в силу индивидуальные повышенные пошлины для 57 стран - РИА Новости, 09.04.2025

В США вступают в силу индивидуальные повышенные пошлины для 57 стран

В США начинают действовать индивидуальные повышенные пошлины для стран, с которыми американские власти зафиксировали наибольшие торговые дефициты. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T00:19:00+03:00

2025-04-09T00:19:00+03:00

2025-04-09T00:58:00+03:00

экономика

сша

китай

япония

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786659434_150:0:3579:1929_1920x0_80_0_0_5af43ecfec0cdc96a24d3027bd289638.jpg

ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. В США начинают действовать индивидуальные повышенные пошлины для стран, с которыми американские власти зафиксировали наибольшие торговые дефициты.Это касается товаров из 57 стран. Размер тарифов составит от 11 до 50 процентов. Под эти меры, в частности, попали Япония (совокупный размер пошлины составит 24 процента), ЕС (20 процентов), а также крупные торговые партнеры США: Вьетнам (46 процентов), Индия (27 процентов) и Южная Корея (25 процентов).Для Китая тарифы изначально установили на уровне 34 процентов, но впоследствии Пекин ввел зеркальную пошлину, а Трамп на это пригрозил еще больше повысить ставку. Позже СМИ сообщили, что США намерены повысить пошлину на китайские товары до уровня 104 процентов. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила эту информацию, уточнив, что ужесточенные тарифы заработают с начала среды по местному времени.При этом для Тайваня размер пошлины составит 32 процента.Повышение тарифовВечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Он заявил, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие государства от ответных действий, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.До этого Соединенные Штаты уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.

https://ria.ru/20250408/rossiya-2009916574.html

https://ria.ru/20250408/ssha-2009888849.html

https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html

сша

китай

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, китай, япония, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт