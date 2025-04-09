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В США вступают в силу индивидуальные повышенные пошлины для 57 стран - РИА Новости, 09.04.2025
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00:19 09.04.2025 (обновлено: 00:58 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/poshliny-2010130784.html
В США вступают в силу индивидуальные повышенные пошлины для 57 стран
В США вступают в силу индивидуальные повышенные пошлины для 57 стран - РИА Новости, 09.04.2025
В США вступают в силу индивидуальные повышенные пошлины для 57 стран
В США начинают действовать индивидуальные повышенные пошлины для стран, с которыми американские власти зафиксировали наибольшие торговые дефициты. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T00:19:00+03:00
2025-04-09T00:58:00+03:00
экономика
сша
китай
япония
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. В США начинают действовать индивидуальные повышенные пошлины для стран, с которыми американские власти зафиксировали наибольшие торговые дефициты.Это касается товаров из 57 стран. Размер тарифов составит от 11 до 50 процентов. Под эти меры, в частности, попали Япония (совокупный размер пошлины составит 24 процента), ЕС (20 процентов), а также крупные торговые партнеры США: Вьетнам (46 процентов), Индия (27 процентов) и Южная Корея (25 процентов).Для Китая тарифы изначально установили на уровне 34 процентов, но впоследствии Пекин ввел зеркальную пошлину, а Трамп на это пригрозил еще больше повысить ставку. Позже СМИ сообщили, что США намерены повысить пошлину на китайские товары до уровня 104 процентов. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила эту информацию, уточнив, что ужесточенные тарифы заработают с начала среды по местному времени.При этом для Тайваня размер пошлины составит 32 процента.Повышение тарифовВечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Он заявил, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие государства от ответных действий, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.До этого Соединенные Штаты уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
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экономика, сша, китай, япония, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Япония, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
В США вступают в силу индивидуальные повышенные пошлины для 57 стран

С 9 апреля вступают в силу индивидуальные повышенные пошлины на импорт в США

© AP Photo / Virginia MayoТранспортные контейнеры
Транспортные контейнеры - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Транспортные контейнеры. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. В США начинают действовать индивидуальные повышенные пошлины для стран, с которыми американские власти зафиксировали наибольшие торговые дефициты.
Это касается товаров из 57 стран. Размер тарифов составит от 11 до 50 процентов. Под эти меры, в частности, попали Япония (совокупный размер пошлины составит 24 процента), ЕС (20 процентов), а также крупные торговые партнеры США: Вьетнам (46 процентов), Индия (27 процентов) и Южная Корея (25 процентов).
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Для Китая тарифы изначально установили на уровне 34 процентов, но впоследствии Пекин ввел зеркальную пошлину, а Трамп на это пригрозил еще больше повысить ставку. Позже СМИ сообщили, что США намерены повысить пошлину на китайские товары до уровня 104 процентов. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила эту информацию, уточнив, что ужесточенные тарифы заработают с начала среды по местному времени.
При этом для Тайваня размер пошлины составит 32 процента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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Повышение тарифов

Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Он заявил, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие государства от ответных действий, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
До этого Соединенные Штаты уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
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ЭкономикаСШАКитайЯпонияДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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