В США вступают в силу индивидуальные повышенные пошлины для 57 стран
С 9 апреля вступают в силу индивидуальные повышенные пошлины на импорт в США
© AP Photo / Virginia MayoТранспортные контейнеры
© AP Photo / Virginia Mayo
Транспортные контейнеры. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. В США начинают действовать индивидуальные повышенные пошлины для стран, с которыми американские власти зафиксировали наибольшие торговые дефициты.
Это касается товаров из 57 стран. Размер тарифов составит от 11 до 50 процентов. Под эти меры, в частности, попали Япония (совокупный размер пошлины составит 24 процента), ЕС (20 процентов), а также крупные торговые партнеры США: Вьетнам (46 процентов), Индия (27 процентов) и Южная Корея (25 процентов).
Для Китая тарифы изначально установили на уровне 34 процентов, но впоследствии Пекин ввел зеркальную пошлину, а Трамп на это пригрозил еще больше повысить ставку. Позже СМИ сообщили, что США намерены повысить пошлину на китайские товары до уровня 104 процентов. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила эту информацию, уточнив, что ужесточенные тарифы заработают с начала среды по местному времени.
При этом для Тайваня размер пошлины составит 32 процента.
Повышение тарифов
Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Он заявил, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие государства от ответных действий, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.