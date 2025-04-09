https://ria.ru/20250409/poshliny-2010089605.html

Худший кошмар сбылся: Вашингтон и Пекин уже поделили мир

Худший кошмар сбылся: Вашингтон и Пекин уже поделили мир - РИА Новости, 09.04.2025

Худший кошмар сбылся: Вашингтон и Пекин уже поделили мир

Тарифная политика США оборачивается двойным ударом по ЕС. Теперь Европа готовится справляться не только с увеличением пошлин на экспорт в Штаты, но и с наплывом РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:00:00+03:00

2025-04-09T08:00:00+03:00

2025-04-09T17:14:00+03:00

экономика

китай

европа

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

сша

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Тарифная политика США оборачивается двойным ударом по ЕС. Теперь Европа готовится справляться не только с увеличением пошлин на экспорт в Штаты, но и с наплывом китайской продукции. Брюссель готовит экстренные контрмеры, которые, правда, могут стать выстрелом в ногу.ПротивостояниеПрезидент Трамп 2 апреля объявил о 34-процентных тарифах на товары из КНР. Кроме того, пока сохраняется торговый дефицит, Вашингтон не намерен заключать соглашение с Пекином о таможенных пошлинах. В свою очередь, власти КНР ограничили деятельность ряда американских компаний и экспорт редкоземельных металлов в Соединенные Штаты, а с 10 апреля вводят зеркальные тарифы в размере 34% на американские товары, сообщает South China Morning Post (SCMP).Трамп же пригрозил наложить на китайский импорт 50-процентную пошлину. В Министерстве коммерции КНР назвали такой подход "ошибкой, обнажающей шантажистскую суть американской стороны", подчеркнув, что Китай "никогда не смирится", будет противодействовать Америке "до самого конца" и примет контрмеры для защиты собственных интересов."Китай вновь заявляет, что в торговой войне нет победителей и что у протекционизма нет выхода. Давление и угрозы — неверный способ ведения дел с Китаем. Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты немедленно скорректировали свои неправильные меры, отменили все односторонние тарифы в отношении КНР, прекратили экономическое и торговое подавление нашей страны", — цитирует Xinhua представителя ведомства.Тревожное ожиданиеНакопившиеся противоречия между крупнейшими экономиками мира могут привести к перераспределению торговых потоков, считают в Брюсселе. Естественным следствием высоких тарифов для таких стран, как Китай и Вьетнам, станет наплыв азиатских товаров в Европу. Из-за высокой стоимости производства локальная продукция не выдержит конкуренции, а европейская промышленность, и без того переживающая нелегкие времена, окажется под угрозой исчезновения. Среди уязвимых категорий называют электрооборудование и бытовую технику."Ценовое давление вынудит европейских производителей снижать маржинальность или оптимизировать производство, что может негативно отразиться на качестве выпускаемой продукции", — объясняет профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве России Надежда Капустина.Таким образом, потребители получат временную выгоду от снижения цен, однако долгосрочные последствия для занятости и промышленного потенциала Европы вызывают обоснованные опасения.Руководитель отдела макроэкономических исследований крупнейшей банковской группы Нидерландов ING Карстен Бжески назвал это сбывшимся экономическим кошмаром ЕС.Еврочиновники не надеются, что Пекин снизит объем производства, и готовятся ограничить импорт. "Нам придется принять защитные меры для большинства наших отраслей. Мы очень обеспокоены тем, что это станет еще одним поводом для напряженности в отношениях с Китаем", — приводит Financial Times слова высокопоставленного дипломата ЕС. Так, на электромобили уже действует тариф в 35%, и в Брюсселе не исключают введения "гораздо более высоких" пошлин на другие товары.Среди таких могут оказаться солнечные панели, аккумуляторы, продукция текстильной промышленности и сталелитейного сектора, телекоммуникационное оборудование, а также электроника массового потребления, полагает Капустина.Однако закрытие рынка может не дать ожидаемого эффекта. Кроме того, экономисты уверены: ограничение европейского экспорта из-за пошлин Трампа и снижение покупательной способности КНР — а значит, импорта из ЕС — окажет дополнительное давление на европейские компании.Другой путьАналитики находят опасения чиновников ЕС вполне обоснованными, однако сгущать краски не торопятся. Конечно, европейский рынок с его высокой покупательной способностью и развитой логистической инфраструктурой станет естественным направлением для китайских товаров, но он и так давно ими заполнен, отмечает Капустина. "К тому же емкость рынка не безгранична. А снижение уровня доходов населения на фоне роста цен на энергоносители и усиливающаяся инфляция накладывают дополнительные ограничения", — добавляет она.Кроме того, Европа — не единственный путь, отмечает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода."У КНР широкие возможности для экспорта, причем даже к помощи БРИКС прибегать необязательно. Например, многие страны Африки зависимы от китайских инвестиций и кредитов, поэтому будут готовы не только открыть рынки для азиатских товаров, но и принять у себя филиалы китайских предприятий. А Австралия — и вовсе давно уже ресурсный придаток Китая", — поясняет он.Тем не менее ссора с КНР способна привести к росту стоимости промежуточных компонентов и комплектующих для европейских производителей. Многие технологические стартапы, зависящие от доступа к китайским комплектующим, могут оказаться под ударом, замечает, в свою очередь, Капустина. Таким образом, придется либо искать альтернативных поставщиков, либо локализовывать производства отдельных компонентов. Это потребует времени, ресурсов и инвестиций. А их у стран Европы нет.

https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html

https://ria.ru/20250320/ssha-2005948356.html

китай

европа

сша

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экономика, китай, европа, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, сша