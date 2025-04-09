https://ria.ru/20250409/popov-2010207876.html

Адвокат: Минобороны поддержало просьбу об отправке генерала Попова на СВО

Адвокат: Минобороны поддержало просьбу об отправке генерала Попова на СВО - РИА Новости, 09.04.2025

Адвокат: Минобороны поддержало просьбу об отправке генерала Попова на СВО

Минобороны поддержало ходатайство бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, просившего Тамбовский военный суд отправить его в зону спецоперации,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:34:00+03:00

2025-04-09T12:34:00+03:00

2025-04-09T14:54:00+03:00

иван попов (генерал)

запорожская область

россия

дмитрий песков

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Минобороны поддержало ходатайство бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, просившего Тамбовский военный суд отправить его в зону спецоперации, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Буйновский."Мы заявили ходатайство об отправке на СВО генерала Ивана Ивановича и приостановлении его уголовного преследования, Минобороны поддержало ходатайство, ожидаем решение часа через два", — сказал собеседник агентства.В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что Владимиру Путину доложили об открытом письме Попова, который попросил "вернуть его в строй".По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.Эти материалы стоимостью более 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.Генералу предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и служебном подлоге. Он вину не признает.В мае 2024 года 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерала, спустя два месяца его отпустили из-под стражи под домашний арест. Попова 28 февраля вновь отправили в СИЗО, его адвокат подал жалобу, которую будет рассматривать Второй западный окружной военный суд.

https://ria.ru/20250328/popov-2007983420.html

https://ria.ru/20250405/kozhevnikov-2009500524.html

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иван попов (генерал), запорожская область, россия, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия