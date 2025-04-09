https://ria.ru/20250409/polsha-2010320944.html

Кандидат в президенты Польши пообещал населению приоритет перед украинцами

Кандидат в президенты Польши пообещал населению приоритет перед украинцами - РИА Новости, 09.04.2025

Кандидат в президенты Польши пообещал населению приоритет перед украинцами

Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий пообещал инициировать закон, согласно которому поляки будут иметь РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:00:00+03:00

2025-04-09T18:00:00+03:00

2025-04-09T18:15:00+03:00

в мире

польша

кароль навроцкий

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ВАРШАВА, 9 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий пообещал инициировать закон, согласно которому поляки будут иметь преимущество перед украинцами в системе здравоохранения и образования. "Это поляки будут иметь первенство в использовании польской службы здравоохранения. Сегодня служба здравоохранения очень плохо управляется, имеет недофинансирование, очереди к врачам растут. Но сегодня польская система здравоохранения также отягощена гостями из-за границы, особенно с Украины", - сказал Навроцкий на пресс-конференции. Он пообещал в случае избрания президентом внести в парламент соответствующий проект закона. "Конечно, им (иностранцам – ред.) также положен пакет здравоохранения. Но это поляки имеют право первенства в польской системе здравоохранения. И такого типа решения будут в моем проекте закона", - сказал Навроцкий. Он добавил, что также первенство для поляков будет предусмотрено в системе образования. "Так же будет с местами в яслях и детских садах. Польские дети должны иметь первенство в принятии их в школы, детские сады. Это также будет в моем проекте закона", - сказал кандидат. "Мы не можем ставить желания европейских элит выше интересов и безопасности Польши и поляков", - заключил он. Одновременно Навроцкий представил свой избирательный лозунг, под которым он будет проводить предвыборную кампанию. Данный лозунг звучит как: "Во-первых, Польша, во-первых, Поляки".

https://ria.ru/20250408/zelenskiy-2009924307.html

https://ria.ru/20250408/bartoshevich-2010036734.html

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в мире, польша, кароль навроцкий