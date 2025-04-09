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Кандидат в президенты Польши пообещал населению приоритет перед украинцами - РИА Новости, 09.04.2025
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18:00 09.04.2025 (обновлено: 18:15 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/polsha-2010320944.html
Кандидат в президенты Польши пообещал населению приоритет перед украинцами
Кандидат в президенты Польши пообещал населению приоритет перед украинцами - РИА Новости, 09.04.2025
Кандидат в президенты Польши пообещал населению приоритет перед украинцами
Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий пообещал инициировать закон, согласно которому поляки будут иметь РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T18:00:00+03:00
2025-04-09T18:15:00+03:00
в мире
польша
кароль навроцкий
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ВАРШАВА, 9 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий пообещал инициировать закон, согласно которому поляки будут иметь преимущество перед украинцами в системе здравоохранения и образования. "Это поляки будут иметь первенство в использовании польской службы здравоохранения. Сегодня служба здравоохранения очень плохо управляется, имеет недофинансирование, очереди к врачам растут. Но сегодня польская система здравоохранения также отягощена гостями из-за границы, особенно с Украины", - сказал Навроцкий на пресс-конференции. Он пообещал в случае избрания президентом внести в парламент соответствующий проект закона. "Конечно, им (иностранцам – ред.) также положен пакет здравоохранения. Но это поляки имеют право первенства в польской системе здравоохранения. И такого типа решения будут в моем проекте закона", - сказал Навроцкий. Он добавил, что также первенство для поляков будет предусмотрено в системе образования. "Так же будет с местами в яслях и детских садах. Польские дети должны иметь первенство в принятии их в школы, детские сады. Это также будет в моем проекте закона", - сказал кандидат. "Мы не можем ставить желания европейских элит выше интересов и безопасности Польши и поляков", - заключил он. Одновременно Навроцкий представил свой избирательный лозунг, под которым он будет проводить предвыборную кампанию. Данный лозунг звучит как: "Во-первых, Польша, во-первых, Поляки".
https://ria.ru/20250408/zelenskiy-2009924307.html
https://ria.ru/20250408/bartoshevich-2010036734.html
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в мире, польша, кароль навроцкий
В мире, Польша, Кароль Навроцкий
Кандидат в президенты Польши пообещал населению приоритет перед украинцами

Навроцкий: поляки будут в приоритете перед украинцами в системе здравоохранения

© AP Photo / Beata ZawrzelКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Beata Zawrzel
Кароль Навроцкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий пообещал инициировать закон, согласно которому поляки будут иметь преимущество перед украинцами в системе здравоохранения и образования.
"Это поляки будут иметь первенство в использовании польской службы здравоохранения. Сегодня служба здравоохранения очень плохо управляется, имеет недофинансирование, очереди к врачам растут. Но сегодня польская система здравоохранения также отягощена гостями из-за границы, особенно с Украины", - сказал Навроцкий на пресс-конференции.
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Он пообещал в случае избрания президентом внести в парламент соответствующий проект закона.
"Конечно, им (иностранцам – ред.) также положен пакет здравоохранения. Но это поляки имеют право первенства в польской системе здравоохранения. И такого типа решения будут в моем проекте закона", - сказал Навроцкий.
Он добавил, что также первенство для поляков будет предусмотрено в системе образования.
"Так же будет с местами в яслях и детских садах. Польские дети должны иметь первенство в принятии их в школы, детские сады. Это также будет в моем проекте закона", - сказал кандидат.
"Мы не можем ставить желания европейских элит выше интересов и безопасности Польши и поляков", - заключил он.
Одновременно Навроцкий представил свой избирательный лозунг, под которым он будет проводить предвыборную кампанию.
Данный лозунг звучит как: "Во-первых, Польша, во-первых, Поляки".
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