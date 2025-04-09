https://ria.ru/20250409/polsha-2010263862.html
Польша инвестирует 750 миллионов долларов в производство боеприпасов
Польша инвестирует 750 миллионов долларов в производство боеприпасов - РИА Новости, 09.04.2025
Польша инвестирует 750 миллионов долларов в производство боеприпасов
Польша намерена инвестировать более 750 миллионов долларов в производство боеприпасов, сообщил журналистам заместитель министра национальной обороны Польши... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:09:00+03:00
2025-04-09T15:09:00+03:00
2025-04-09T15:09:00+03:00
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ВАРШАВА, 9 апр – РИА Новости. Польша намерена инвестировать более 750 миллионов долларов в производство боеприпасов, сообщил журналистам заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик. Недавно глава Бюро национальной безопасности республики Дариуш Луковский заявил, что Польша имеет запас боеприпасов на одну-две недели войны. "В течение ближайших лет мы хотим инвестировать более трех миллиардов злотых (около 750 миллионов долларов) в фабрику по производству боеприпасов в Польше", - сказал Томчик. Он уточнил, что среди предприятий, которых коснутся инвестиции, находится Nitro-Chem (польский производитель взрывчатых веществ – ред.). "Польша должна радикально повысить свои возможности в этой отрасли. И речь идет не только о боеприпасах калибра 155 миллиметров", - сказал замминистра. Ранее сообщалось, что Польша испытывает проблемы с боеприпасами, в основном это касалось снарядов калибра 152 миллиметра. Власти страны рассматривают возможность строительства специальной фабрики по производству снарядов.
https://ria.ru/20250326/polsha-2007372053.html
https://ria.ru/20250320/evrosoyuz-2005965578.html
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в мире, польша
Польша инвестирует 750 миллионов долларов в производство боеприпасов
Польша намеревается инвестировать 750 млн долларов в производство боеприпасов
ВАРШАВА, 9 апр – РИА Новости. Польша намерена инвестировать более 750 миллионов долларов в производство боеприпасов, сообщил журналистам заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик.
Недавно глава Бюро национальной безопасности республики Дариуш Луковский заявил, что Польша
имеет запас боеприпасов на одну-две недели войны.
"В течение ближайших лет мы хотим инвестировать более трех миллиардов злотых (около 750 миллионов долларов) в фабрику по производству боеприпасов в Польше", - сказал Томчик.
Он уточнил, что среди предприятий, которых коснутся инвестиции, находится Nitro-Chem (польский производитель взрывчатых веществ – ред.).
"Польша должна радикально повысить свои возможности в этой отрасли. И речь идет не только о боеприпасах калибра 155 миллиметров", - сказал замминистра.
Ранее сообщалось, что Польша испытывает проблемы с боеприпасами, в основном это касалось снарядов калибра 152 миллиметра. Власти страны рассматривают возможность строительства специальной фабрики по производству снарядов.