Полянский рассказал о попытках срыва российско-американских переговоров
Полянский: западные дипломаты в ООН пытаются сорвать переговоры РФ и США
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Европейские и британские дипломаты в ООН пытаются сорвать переговоры Москвы и Вашингтона, сообщил первый зампостпреда России при Всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
Совет Безопасности ООН провел во вторник заседание по украинскому кризису, которое запросили западные страны из числа членов СБ после удара ВС России по месту проведения совещания с командирами ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога.
"В ходе сегодняшнего запрошенного европейцами заседания по Украине бросилось в глаза то, как моментально "переобулись" англичане и еэсовцы <...> англо-еэсовская "партия войны" пытается сорвать российско-американские мирные переговоры", — написал Полянский.
Он отметил, что продвигаемый некоторыми западными дипломатами нарратив изменился. Если ранее их заявления сводились к призывам "прекратить неспровоцированную агрессию и оккупацию и вывести войска", то теперь там поступают обвинения в якобы нарушении предлагаемого Вашингтоном перемирия и просят пойти на бессрочное прекращение огня.
Диалог о прекращении огня
Восемнадцатого марта президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских ударах по энергообъектам в нарушение договоренностей.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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