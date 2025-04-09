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Подполье сообщило об ударе по штабу украинских националистов в Харькове
Подполье сообщило об ударе по штабу украинских националистов в Харькове - РИА Новости, 09.04.2025
Подполье сообщило об ударе по штабу украинских националистов в Харькове
По штабу националистического подразделения ВСУ в Харькове нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:11:00+03:00
2025-04-09T16:11:00+03:00
2025-04-09T17:00:00+03:00
харьков
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. По штабу националистического подразделения ВСУ в Харькове нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Киевский район — попадание в штаб националистического подразделения, связанного с БПЛА. Хотелось бы верить, что это бойцы "Мадьяра", но вряд ли. Уничтожена небольшая гостиница — по косвенным данным, там могли находиться иностранные наемники", — сказал собеседник агентства.По его словам, после удара на место приехали реанимационные микроавтобусы."Очень быстро прибыли не просто скорые, а реанимационные микроавтобусы. Были две военные медицинские машины. Все оцепили за пару кварталов, а утром, к окончанию комендантского часа, будто ничего и не было", — добавил он.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250409/podpole-2010280075.html
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Харьков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Украина, Дмитрий Песков, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по штабу украинских националистов в Харькове
Лебедев сообщил об ударе по штабу националистов ВСУ в Киевском районе Харькова