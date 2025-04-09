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Подполье сообщило об ударе по штабу украинских националистов в Харькове - РИА Новости, 09.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:11 09.04.2025 (обновлено: 17:00 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/podpole-2010280589.html
Подполье сообщило об ударе по штабу украинских националистов в Харькове
Подполье сообщило об ударе по штабу украинских националистов в Харькове - РИА Новости, 09.04.2025
Подполье сообщило об ударе по штабу украинских националистов в Харькове
По штабу националистического подразделения ВСУ в Харькове нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:11:00+03:00
2025-04-09T17:00:00+03:00
харьков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
украина
дмитрий песков
безопасность
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ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. По штабу националистического подразделения ВСУ в Харькове нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Киевский район — попадание в штаб националистического подразделения, связанного с БПЛА. Хотелось бы верить, что это бойцы "Мадьяра", но вряд ли. Уничтожена небольшая гостиница — по косвенным данным, там могли находиться иностранные наемники", — сказал собеседник агентства.По его словам, после удара на место приехали реанимационные микроавтобусы."Очень быстро прибыли не просто скорые, а реанимационные микроавтобусы. Были две военные медицинские машины. Все оцепили за пару кварталов, а утром, к окончанию комендантского часа, будто ничего и не было", — добавил он.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250409/podpole-2010280075.html
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харьков, вооруженные силы украины, сергей лебедев, украина, дмитрий песков, безопасность
Харьков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Украина, Дмитрий Песков, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по штабу украинских националистов в Харькове

Лебедев сообщил об ударе по штабу националистов ВСУ в Киевском районе Харькова

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. По штабу националистического подразделения ВСУ в Харькове нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Киевский район — попадание в штаб националистического подразделения, связанного с БПЛА. Хотелось бы верить, что это бойцы "Мадьяра", но вряд ли. Уничтожена небольшая гостиница — по косвенным данным, там могли находиться иностранные наемники", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, после удара на место приехали реанимационные микроавтобусы.
"Очень быстро прибыли не просто скорые, а реанимационные микроавтобусы. Были две военные медицинские машины. Все оцепили за пару кварталов, а утром, к окончанию комендантского часа, будто ничего и не было", — добавил он.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевУкраинаДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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